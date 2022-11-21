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Космический корабль "Орион" прошёл на минимальной высоте над Луной

Американский космический корабль "Орион" 21 ноября приблизился к Луне на минимальное расстояние во время своего первого полёта к спутнику. Трансляция велась в ютьюб-канале НАСА.

Корабль пролетел над Луной на расстоянии около 130 километров, пройдя над местом посадки корабля “Аполлон-11”, на котором люди впервые приземлились на лунную поверхность. Согласно плану миссии "Артемида-1" это было максимальное сближение во время первого полёта.

"Орион" был запущен с космодрома на мысе Канаверал 16 ноября новой сверхтяжёлой ракетой-носителем SLS. На борту корабля находятся два манекена, имитирующих будущих астронавтов.

11 декабря корабль должен вернуться на Землю. Если миссия завершится успешно, во второй полёт корабль отправится уже с экипажем, а во время третьего высадит астронавтов на поверхность спутника, вернув человечество на Луну больше, чем через 50 лет после последней посадки.

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