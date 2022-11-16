НАСА впервые отправило в космос сверхтяжёлую лунную ракету SLS

Американское космическое агентство НАСА впервые запустило сверхтяжёлую ракету-носитель SLS, созданную для реализации лунной программы. Ракета отправила к Луне космический корабль "Орион", на котором в будущем планируется отправлять на спутник астронавтов.
Старт двухступенчатой ракеты-носителя состоялся в 09:48 по московскому времени на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Трансляция велась в ютьюбе НАСА.
В "Орионе" к Луне отправились два манекена, дрожжи, грибок, водоросли и семена, они должны использоваться для экспериментов. Попутной нагрузкой с космическим кораблём выступили 10 микроспутников-кубсатов.
По плану программы, "Орион" должен облететь Луну и вернуться на Землю. В случае успеха миссии во второй полёт корабль отправится уже с астронавтами, а в третий они должны будут впервые за 50 лет высадиться на поверхность спутника.
- Старт SLS изначально должен был состояться в конце августа, однако пуск дважды отменялся из-за утечек жидкого водорода. В сентябре пуск был отложен из-за нелётной погоды и повреждения "Ориона" ураганом "Николь".
- Программа США по возвращению человечества на Луну была перезапущена по распоряжению президента Трампа в 2019 году. В 2021 году президент Джо Байден призвал Конгресс увеличить финансирование НАСА. Программа уже обошлась американскому бюджету, по меньшей мере, в 37 миллиардов долларов.
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