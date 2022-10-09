Китай запустил в космос обсерваторию для изучения Солнца

Китай успешно провел запуск космической обсерватории Advanced Space-Based Solar Observatory для наблюдения за Солнцем. Об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация. Пуск проведён с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Обсерватория будет находиться на солнечно-синхронной орбите высотой 720 км. По планам, аппарат должен проработать там как минимум четыре года.

Обсерватория оснащена тремя приборами – магнитографом для изучения магнитного поля Солнца, рентгеновским сканером для исследования высокоэнергетического излучения при солнечных вспышках, и коронографам для анализа плазмы, образующейся при вспышках. Оборудование предоставит информацию о том, как магнитное поле Солнца вызывает выбросы корональной массы и другие всплески, которые могут влиять на атмосферу Земли.

По словам китайских учёных, обсерватория впервые в истории сможет заглянуть в среднюю корону, где в ультрафиолетовом спектре зарождаются солнечные ураганы, и получить новые сведения о происхождении выбросов корональной массы.

Стоимость обсерватории составляет 126 миллионов долларов.