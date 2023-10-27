Литва и соседние страны отрепетируют закрытие границы с Беларусью

Литва и соседние с ней страны проведут учения на случай необходимости закрытия границы с Беларусью. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Предполагаемую дату начала учений она не назвала.

В пятницу в Вильнюсе прошла встреча министров внутренних дел европейских стран, граничащих с Беларусью и Россией. В ней приняли участие представители Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Польши и Украины. "Все чувствуют общую угрозу и необходимость сотрудничать, чтобы укреплять национальную безопасность", - написала Билотайте в соцсети Х. Министры подготовили совместное заявление о борьбе с "гибридными угрозами", в том числе о совместной работе в случае информационных или кибератак.

Она также сообщила, что Литва и Польша договорились усилить патрулирование границ с Россией и Беларусью, чтобы противостоять нелегальной миграции.

Страны Балтии и Польша повысили настороженность в отношении границ с Беларусью летом 2023 года, когда после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" в России части "Вагнера" были передислоцированы в Беларусь. Тогда страны договорились о едином реагировании в случае каких-либо инцидентов, в том числе о возможном полном закрытии границ с Беларусью. Литва уже закрыла четыре погранперехода в Беларусь из шести.

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