К своему 75-летию Пугачёва выпустила новый сингл – и обещает ещё один

Российская певица Алла Пугачёва выпустила новый сингл о любви "Я плачу" и обещает ещё один. Сегодня ей исполняется 75 лет.

Слова и музыку написал певец Леонид Агутин. Таблоид The Voice Mag пишет, что композиция была готова ещё пять лет назад. Пугачёва планировала исполнить её на концерте, посвящённого 50-летию Агутина, но не смогла из-за болезни.

Концертный директор артистки Елена Чупракова анонсировала "Я плачу" накануне и сообщила, что в день рождения певицы выйдет ещё один трек.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Пугачёва уехала из России с детьми и мужем – телеведущим Максимом Галкиным. Галкин публично осудил войну. Весной 2022 года он дал несколько концертов в Израиле, часть средств от которых перевёл в фонды, помогающие украинским беженцам.

В сентябре 2022 года российские власти признали Галкина "иноагентом" – Пугачёва публично выступила в поддержку мужа, призвав объявить "иноагентом" и её саму. Спустя месяц стало известно, что песни Пугачёвой не ставят в эфир радиостанций "Русской медиагруппы", пишет "Коммерсантъ".

В декабре 2022 года Би-би-си включила Аллу Пугачёву в список ста вдохновляющих и влиятельных женщин мира.