К уличному художнику Philippenzo (Филиппу Козлову) пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру и студию стрит-арт художника Philippenzo (Филиппа Козлова). Об этом сообщает корреспондент "Полигон.Медиа".

По информации издания, следственные действия связаны с уголовным делом по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Поводом для этого могла стать последняя работа художника "Изроссилование".

Philippenzo 12 июня, в День России, опубликовал фото своей новой работы : большой надписи "Изроссилование" и герба России под мостом на набережной Яузы в Москве. "То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается", – написал он в телеграм-канале.

Весной 2022 года Козлова привлекли к административной ответственности из-за граффити "Цинк наш" с изображением гробов. Художника трижды оштрафовали по статье о дискредитации армии .

29 июля Philippenzo прилетел в Россию из Грузии, после чего его задержали в московском аэропорту "Домодедово". Сотрудники полиции утверждали, что он отказался предоставить им паспорт. Позднее суд арестовал Козлова на 15 суток, признав виновным в неповиновении полиции. 11 августа суд вновь назначил художнику 15 суток ареста по той же статье.