"В России сгорело будущее": 12 июня стрит-арт протестовал

12 июня отмечался день России. Во всех крупных городах прошли официальные празднования. Однако художественные активисты тоже выступали в этот день - против войны и политических репрессий. Издание Doxa сделало подборку уличных акций протестных художников.

Стрит-художник под псевдонимом Error, сейчас живущий в Грузии, установил на пустыре деревянные буквы, складывающиеся в слово "будущее", и сжёг их. Акцию он записал на видео, в котором "будущее" горит под чтение фрагментов из Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого и антивоенной песни рэпера Noize MC.

"Сегодня я не вижу для себя российского будущего. Для меня оно сгорело. И не я его сжег. Его сожгло за меня российское государство", - прокомментировал свою акцию Error.

"Изроссилование", - таким словом обозначил происходящее волгоградский стрит-атрист Philippenzo (Филипп Козлов). "То, что сегодня творит эта страна, иным словом назвать не получается", — написал он в своём канале. Надпись на опоре московского моста была закрашена коммунальными службами вскоре после нанесения.

В Иваново неизвестные активисты повесили на стойке для цветов на одной из улиц города стилизованную фигуру человека с надписями "VIP" и "Военный преступник". Фото опубликовал телеграм-канал "Свободные люди Иванова", отождествив фигуру с президентом России Владимиром Путиным.

Движение "Феминистское антивоенное сопротивление" провело акцию "Ты не одна" и создало виртуальный проект, примонтировав к городским видам муралы с изображением женщин, подвергающимся преследованиям за антивоенную позицию.

Петербургская арт-группа "Явь", напротив, выступила против оскорблений России и отождествления родины с правящей властью. Она нанесла на стены уничижительное название "Рашка", сопроводив его перечнем словарных значений. "Рашка", согласно словарям - средневековое название сербского княжества, а также река в Сербии, народное название рельсовых автобусов и стиль в средневековой архитектуре, но Россия, по мнению "Яви", не заслуживает этого названия.