Структуры "Газпрома" бесплатно передали Алине Кабаевой здание, стоимость которого составляет более двух миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании издания "Можем объяснить". Собственником здания стала Академия художественной гимнастики, ассоциированная с Кабаевой. В нём должны разместиться спортивный центр и отель.

Современное здание площадью более 41 тысячи квадратных метров находится на федеральной территории "Сириус" неподалёку от Сочи. "Сириус" - крупный образовательный проект для одарённых детей и молодёжи, его территория автономна от Краснодарского края, у неё отдельный бюджет и имущественные права.

На сайте Ассоциации художественной гимнастики "Небесная грация" Алины Кабаевой указано, что в спортивном центре, расположенном по данному адресу, Академия художественной гимнастики будет тренировать юных гимнасток, проводить международные соревнования и слёты спортсменок-юниорок. Также там расположен отель на 144 номера с бассейном, SPA-зоной и кинотеатром.

В государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) перечислены виды деятельности, которыми занимается "Небесная грация". В них входят "деятельность гостиниц, производство кинофильмов, физкультурно-оздоровительные мероприятия, управление имуществом, организация конференций и выставок, образование для детей", а также "деятельность массажных салонов" и "деятельность в области медицины".

При этом информация о собственниках компании в ЕГРЮЛ скрыта. Однако её сайт зарегистрирован непосредственно на фонд Алины Кабаевой.

По данным Росреестра, здание по адресу Триумфальная, 7 ранее принадлежало "Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома". В январе этого года "Газпром" даром отдал здание за 2,2 млрд рублей Академии художественной гимнастики. Согласно данным ЕГРЮЛ, эта организация была создана всего за три недели до того, как ей отошла эта собственность. Директором академии является советская гимнастка, воспитанница ленинградской школы художественной гимнастики и двукратная чемпионка СССР Татьяна Колесникова (Сац).

Собственники "Академии художественной гимнастики" из "Сириуса" скрыты в базе Федеральной налоговой службы, как и и официальные владельцы ассоциации "Небесная грация". По словам источника "Можем объяснить" в одной из структур "Газпрома", бенефициаром сделки является именно Кабаева.