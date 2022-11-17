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Качество жизни пожилых россиян почти не изменилось за 10 лет

За десять лет, с 2010 по 2019 год, качество и потенциал жизни пожилых людей в России улучшились незначительно - с 29 до 29 c половиной процента при максимальном показателе 100%. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики, выполненном по методологии Европейской экономической комиссии ООН, сообщает РБК.

Для оценки качества жизни пожилых людей и их вклада в экономику страны рассчитывается Индекс активного долголетия (ИАД). С его помощью оценивается социально-экономическое положение пенсионеров в 29 странах, большая часть из которых входят в Евросоюз. По итогам 2018 года Россия по этому показателю опережала только Грецию, сводные данные за 2019 годы пока не сообщаются. При расчете ИАД учитываются занятость, участие в жизни общества, доступность медицины, благоприятная среда для активного долголетия.

Эксперты ВШЭ отметили сравнительно высокий уровень образования пожилых людей в России, которая входит в пятерку лидеров среди 29 стран по этому показателю. Также за 10 лет вырос уровень занятости пожилых людей (с 27 до 29 процентов). Однако, как отмечают авторы исследования, в первую очередь эта тенденция связана с пенсионной реформой 2018 года, когда в стране повысили пенсионный возраст. Также за 10 лет вырос показатель ощущения социальной безопасности.

При этом в России по-прежнему низкими остаются продолжительность жизни (особенно у мужчин) и доступность медицины. Последний показатель за десять лет снизился на два с половиной процента и составлял в 2019 году - 58 процентов.

По мнению экспертов, данные с 2020 по 2022 годы, вероятно, будут свидетельствовать о снижении занятости и продолжительности жизни пожилых людей, а также уровня дохода и способности жить самостоятельно. До пандемии в 2019 году средняя продолжительность жизни в стране оценивалась в 73 года, по итогам 2021 года она сократилась до 70 лет.

Кризис, вызванный экономическими санкциями в 2022 году, безусловно, окажет влияние на реальные доходы населения, включая старшее поколение. Уход с российского рынка иностранных компаний означает рост безработицы, в том числе среди лиц старшего возраста, отмечают эксперты ВШЭ.

  • В ноябре 2022 в правительстве России не поддержали законопроект о перерасчете и индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. В заключении правительство говорится, что индексация потребует дополнительных расходов бюджета. По данным на январь 2022 года, в России свыше 8,5 млн работающих пенсионеров, из них 7,3 млн - получатели страховой пенсии по старости.
  • В 2019 году Росстат утвердил собственную методику расчета индекса активного долголетия для России, основанную только на данных выборочных наблюдений. С учетом отличий в методике станет невозможным сравнивать динамику изменения индекса. Данные "отечественного" индекса планируется применить для мониторинга результатов, обозначенных в проекте Концепции активного долголетия граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2034 года. По состоянию на 2022 год официальный индекс пока не рассчитан.

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