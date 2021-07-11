До ста и старше. Эфир в 18:05

Несмотря на пандемию коронавируса, средняя продолжительность жизни в мире растет. Следующее поколение россиян, скорее всего, будет жить более ста лет. Но какова будет цена этого для общества? Выдержат ли наши системы здравоохранения и социального обеспечения? И надо ли так стремиться любыми средствами продлевать жизнь?

Гость в студии: Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова. Эфир в 18:05.

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