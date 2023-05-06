Кадыров опубликовал письмо к Путину с просьбой перевести "Ахмат" в Бахмут

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с письменным запросом о переводе подразделений чеченского спецназа "Ахмат" в Бахмут — штурмуемый российскими войсками город на востоке Украины. Текст опубликован в его телеграме.

"Ввиду сложившейся обстановки … прошу Вас дать поручение министру обороны Российской Федерации Шойгу С.К. и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В. В. Издать боевые распоряжения о снятии подразделений “Ахмат” с других направлений," — говорится в тексте письма. Кадыров заявляет, что обращение уже отправлено. Это сделано вне рамок военной субординации — единая группировка российских войск в Украине находится под командованием министерства обороны.

Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК хочет выйти из города из-за недостатка боеприпасов, в котором он до этого обвинил министерство обороны и лично Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой. Видео с обвинениями последних он записал на фоне нескольких десятков трупов, заявив, что это члены ЧВК, погибшие в Бахмуте всего за один день.

Вечером 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с министерством обороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено". Глава ЧВК заявил, что подразделение после выхода из Бахмута, если он случится, будет восстанавливать боеспособность.

Пригожин заявляет, что Бахмут почти взят и "Ахмату" удастся захватить город. Ранее "Ахмат" вводился в Мариуполь перед окончательным захватом, в сообщениях с мест, как украинских военных, так и российских блогеров, утверждалось, что чеченский спецназ не проявляет высокой эффективности и несёт тяжёлые потери.

Однако 21 апреля 2022 года, в день, объявленный днём взятия Мариуполя, один из ближайших соратников Кадырова Адам Делимханов заявил, что приказ Кадырова и Путина о "зачистке" города выполнен. Через несколько дней Делимханову было присвоено звание Героя России.