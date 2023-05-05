Участившиеся диверсии на российской территории – многочисленные подрывы железных дорог, нефтехранилищ, военных баз и аэродромов, и, наконец, атака беспилотников непосредственно на Кремль –​ заставляют предположить, что масштабное наступление украинских войск начнется со дня на день, либо, возможно, уже началось.

Пропагандистам, как утверждает "Медуза", на всякий случай разослали из администрации президента методичку, в которой не рекомендуется принижать боеспособность противника и поясняется, как подавать публике поражение российских войск. Российские "патриоты" в последнее время действительно начали упоминать о превосходстве украинской армии – то ли следуя указаниям Кремля, то ли по велению души. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, например, заявил, что для победы на фронте России потребуется ни много ни мало применить ядерное оружие.

Сталингулаг

Ни дня без людоедских призывов

Геннадий Гудков

Кремль понял, что грядущее поражение неизбежно

Становится понятно: "атака дронов" –​ все-таки провокация для нагнетания ядерного шантажа. Кремль понял, что грядущее поражение путинской оккупационной армии уже неизбежно. Вот почему Рогозин активно включился в нагнетание ядерного безумия. Доиграются!

Рогозину припомнили "боевое ранение", которое он получил в декабре прошлого года, празднуя свой день рождения в донецком ресторане "Шеш-Беш", по которому ударили ракетами ВСУ.

Алексей Геращенко

рогозин пролечил свою пятую точку и решил поугрожать Украине ядерной дубиной.

ДедПобед

То есть Рогозин предлагает применить ТЯО на "российской" территории и создать пару десятков новых зон, наподобие чернобыльских?)

Все это – не более чем пустые угрозы, убеждены многие комментаторы.

Альфред Кох

Это у них теперь такой ритуал. По любому поводу они требуют бросить атомную бомбу.

Анатолий Несмиян

Что касается применения тактического ядерного оружия, то в оборонительной войне оно возможно, скажем, в советское время существовало шесть специальных инженерных частей, на вооружении которых стояли ядерные фугасы. Четыре такие части были расположены на юге и востоке –​ в ТуркВО, САВО, ЗабВО и ДальВО, две части –​ на западе. Одна из них находилась в украинском Самборе.

Просто так налево-направо подобные боеприпасы применять не предполагалось

Однако здесь есть нюанс –​ применение ядерного оборонительного оружия предусматривалось только в ходе неограниченного конфликта высокой интенсивности, когда применяются все имеющиеся виды боеприпасов и вооружений, включая и стратегические ядерные силы. Никакого точечного применения не подразумевалось, тем более по прорывающейся бригаде, полку или роте противника.

При этом советское тактическое ядерное оружие являлось в основном инструментом прорыва, известные учения Жукова на Тоцком полигоне, за которые его потом либеральная общественность клеймила разными словами, как раз и были отработкой легенды прорыва через эпицентр ядерного взрыва тактического уровня. Нужно было понять, насколько вообще эта концепция имеет право на жизнь. Оказалось –​ имеет. Конечно, с точки зрения обывательской свирепость методов натурных испытаний выглядела избыточно высокой, но всегда нужно смотреть на контекст –​ вероятность Третьей мировой с тотальным применением новых типов вооружений тогда была достаточно высокой.

В общем, в любом случае за просто так налево-направо подобные боеприпасы применять не предполагалось. Были очень жесткие критерии и, как теперь понятно, они позволили избежать ядерной войны даже в локальном и периферийном вариантах.

Применение даже одного заряда приведет к немедленной эскалации и подключении ядерных держав

То, о чем бредят нынешние российские руководители, никаким критериям не соответствует. Серьезно их слова воспринимать нет никакого смысла, так как применение даже одного заряда приведет к немедленной эскалации и подключении ядерных держав, которые прямо заинтересованы либо в продолжении политики неприменения, либо в наказании виновного в таком применении вплоть до изъятия у него всего ядерного арсенала.

Кстати, вспоминается 2013 год –​ когда в Сирии неоднократно происходили провокации с химическими веществами (причем по большей мере речь шла о промышленных веществах типа хлора), и в итоге Обама сумел добиться изъятия химического оружия Сирии, причем руками Путина, чем оказал неоценимую услугу всем союзникам США в регионе.

Если Рогозин настаивает на сценарии, в котором Россия лишится своего ядерного потенциала, то он вполне может призывать к применению. Глядишь, ему впоследствии в Белом доме вручат медаль Конгресса за усилия по ядерному разоружению России.

Александр Невзоров

Если путинская россия решится применить в Украине тактическую ядерку –​ она немедленно переходит из ее сегодняшнего статуса –​ в категорию «прямой угрозы человечеству» и будет немедленно снесена до основания всей мощью НАТО. Кремль, при всем его слабоумии, это отлично понимает. Его древнее ЯО не способно конкурировать даже с конвенциальными возможностями НАТО.

Так что не стоит придавать никакого значения рогозинской болтовне. Вопли других пропагандистов стоят не больше, чем умствования рогозина*. Кремль в абсолютно безвыходном положении и он сам это понимает.

Российские чиновники и депутаты в последние дни как будто соревнуются в том, кто выступит с более нелепым заявлением.

Игорь Димитриев

Депутат Журавлев предлагает сформировать эскадрилью боевых орлов для защиты от БПЛА. Патрушев считает, что англо-саксонская элита после Йеллоустоуна собирается переехать в Сибирь. [Болван] Рогозин, заявил что остановить ВСУ может только ядерное оружие. Милонов предлагает выкрасть Галкина в Израиле и выпороть его на Красной площади. Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту забрасывания российского консульства в Финляндии бутылкой и петардой. Куда мы попали?

Альфред Кох

Генерал-депутат Гурулев вообще договорился до того, что нужно заняться переселением американцев в Россию. Он считает (естественно) что Запад доживает последние дни и большинство “нормальных американцев” с удовольствием переселятся в Россию. Гурулев мечтает: “они нам построят заводы…” И т. д.

После всех этих безумств словесные упражнения Медведева уже не кажутся такими эксцентричными

Что вкладывает этот сгусток интеллекта в понятие “нормальный американец” - непонятно. Особенно если учесть, что себя он, видимо, считает эталоном нормальности. И никто не решается сказать ему правду о том, как сильно он обольщается на свой счет.

А давеча еще Патрушев рассказал граду и миру о “Йеллоустоунском вулкане”, который снесет Америку к чертям собачьим и именно поэтому американцы хотят захватить Россию, чтобы в нее переселиться. А переселившись, “они нам построят заводы…” И далее по тексту.

Такое ощущение, что два эти персонажа –​ выходцы из одной палаты дурдома и поэтому говорят одно и то же. После всех этих безумств словесные упражнения Димона Медведева уже не кажутся такими эксцентричными: эти двое его быстро догоняют. А ведь совсем недавно казалось, что паясничанье Медведева долго еще будет оставаться вне конкуренции.

Бредовые выступления российских законодателей и чиновников не нашли поддержки даже у "патриотов" и пропагандистов.

Игорь Стрелков

Кажется, депутат Журавлёв недавно открыл для себя серию книг Волкова "Волшебник Изумрудного Города" и понял, что орлы –​ это сила! А, может, он просто пустоголовый самодовольный дятел... как большинство представителей всех фракций Государственного Недоразумения.

Андрей Никулин

Пропаганда кушает друг друга

Пропаганда кушает друг друга, на канале Соловьева разбирают по косточкам инициативу депутата Журавлева с дрессированными орлами.

Депутата век недолог –​ от черепахи до орла всего пара лет, а дальше неизвестность...

А вообще какое-то орнитологическое отделение зоопарка образовалось - соловьи, журавли, чайки, орлы те же и главный наш орел - дон Рэба.

Перестать пустословить призывает даже Маргарита Симоньян:

Надо прекратить заявлять о том, что мы на все ответим. Люди уже не могут это слышать.

Надо исключить из лексикона слова 'провокация', 'циничный акт', 'готовим ответ'.

Не представляете, до какой степени это режет слух.

Надо вообще прекратить заявлять. Чем больше заявлений - тем меньше веры в них.

Люди верят в то, что видят.

Евгений Пригожин назвал заявления Дмитрия Рогозина клоунскими, и в блогах возобновились рассуждения о его политической карьере.

Михаил Виноградов

Пригожин все охотнее претендует на вакантную нишу политика, называющего все своими именами. И иногда заходит в этой роли все дальше и дальше:

"Пригожин: Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может... мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник".

Олег Пшеничный

Что касается политического влияния [...] Пригожина, в которое не верят изощренные "политические наблюдатели" –​ поскольку он "полностью зависит от Путина и госбюджета" –​ то дело ведь в том, что политическое влияние имеет много разных составляющих, например способность лично напрямую наладить эмоциональный, социальный и другой контакт с большим количеством людей, поверх всех условностей и ограничений.

На фоне паноптикума имени Медведева, Патрушева и Володина даже Пригожин выглядит более вменяемым

А в ситуации, когда на фоне клоунского паноптикума имени Медведева, Патрушева и Володина даже [...] Пригожин выглядит более психически вменяемым, самостоятельным и самокритичным деятелем, то шансы его политического влияния растут. Пусть он как угодно сегодня зависит от госбюджета и Путина, бывают моменты, когда всё переворачивается за секунду.

Пригожин тем временем продолжает резать правду-матку: в последнем видео, записанном на фоне могил "вагнеровцев", он называет "тварями" министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и винит их в том, что ЧВК получает мало боеприпасов.

Алиса Зюс

Как Пригожин-то орет.

Но как мужикам верить? Все обещают, обещают...

Аббас Галлямов

Вот вроде бы совсем из себя вышел, кричит, матерится. Претензий к Верховному главнокомандующему, однако, почему-то не предъявляет, хотя, исходя из содержания претензий, это было бы вполне логичным.

На следующий день Пригожин заявил, что если дефицит снарядов не будет восполнен, 10 мая "Вагнер" уйдет из Бахмута.

Станислав Белковский

Пора вспомнить старый оппозиционный лозунг / вопрос: Кто здесь власть?

Владимир Осечкин

Путин и спецслужбы взрастили абсолютно неуправляемое существо

Итог этой истории очевиден - Путин и спецслужбы взрастили абсолютно неуправляемое существо, которое убило уже тысячи украинцев и россиян, ввело расстрелы россиянами россиян и убило вместе с сообщниками более 300 сограждан за попытку оставить позиции и уйти с передовой. Теперь существо угрожает всем тем, что само уйдёт с позиций и уведёт тех, кого ещё в декабре забирал из колоний строгого и особого режима и которых уже помиловал Путин. Де-факто это первый публичный провал Путина и проекта "Пригожин-ЧВК Вагнер".

Войну - прекратить, войска - вывести из Украины, военных преступников (Пригожина в первую очередь) - под трибунал.

Командование ВСУ убеждено, что у Пригожина кончаются не снаряды, а люди, и его эмоциональные видео - не более чем способ оправдать будущее отступление. Методы ведения войны, получившие в народе название "мясных атак", вызывают вопросы в том числе у российских "патриотов".

Виктор Алкснис

Жуткие кадры сегодняшнего видео с заявлением Пригожина на фоне трупов бойцов "Вагнера" лично у меня наряду с возмущением по поводу "снарядного голода" на фронте вызывает и вопросы: "А зачем в условиях отсутствия артиллерийских снарядов бойцов "Вагнера посылают на верную смерть в "мясные штурмы"? Может в такой ситуации лучше перейти к жесткой обороне и в ней перемалывать украинскую армию? Пусть она организовывает "мясные штурмы" и пусть украинские военачальники делают заявления на фоне трупов украинских солдат.

Не понимаю, зачем "Вагнер" в лобовых атаках, заваливая врага трупами своих бойцов, штурмует Артемовск

Не понимаю, зачем уже девять месяцев "Вагнер" в лобовых атаках, заваливая врага трупами своих бойцов, штурмует Артемовск, не имеющий никакого стратегического значения? Ведь даже сам Пригожин это признает, что взятие Артемовска к перелому на фронте не приведет.

Я по своей наивности полагал, что если атака на позиции врага на данном участке ведет к большим потерям, то необходимо атаковать врага на другом участке, нащупывая слабые места в его обороне. Между прочим именно так сейчас действуют ВСУ в предверии запланированного контрнаступления.

Создается впечатление, что девятимесячный штурм Артемовска это своеобразный пиар г-на Пригожина, организованный на крови бойцов "Вагнера". Другое объяснение этому дать трудно. Очень сомневаюсь, что Пригожину лично Путин дал команду к Дню Победы взять Артемовск и он вынужден выполнять приказ Главнокомандующего любой ценой. Даже заваливая врага трупами.

Может Евгению Викторовичу стоит вместо пиара на крови официально доложить, что из-за отсутствия снарядов он приказал прекратить "мясной штурм" Артемовска и перейти к жесткой обороне с целью сбережения личного состава?

Но очень сомневаюсь, что он на это пойдет.

Скорее всего после своего сегодняшнего гневного заявления на фоне трупов своих бойцов он тут же отдаст приказ этот штурм продолжить.

Впрочем, неприятные вопросы терзают многих "патриотов" с самого начала войны.

Платон Беседин

Спустя неделю после начала СВО стало ясно, что мы боремся не только против Украины и Запада, но против самих себя. Прежде всего, против самих себя. Против своей глупости, предательства, мещанства, пошлости.

Что ж, вот она битва. И вот они мы. Да, Господи, это мы.

Еще немного - и они начнут спрашивать, обязательно ли было вовлекать в эту борьбу с собой еще и Украину.