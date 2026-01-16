Кадыров Шредингера. Закир Магомедов – не о здоровье главы Чечни

Сообщения о здоровье Рамзана Кадырова в информационном пространстве стали обыденным явлением. Последнее, что передавалось: у него якобы отказали почки, и вся родня съехалась в родовое село. Через день-другой глава Чечни появляется в эфире на каком-то совещании, где рассуждает, что надо бороться с фейками…

Все чаще о возможной госпитализации чеченского руководителя пишут украинские СМИ со ссылкой на различные источники: например, некто из Главного управления разведки Минобороны страны, как было на днях. А предшествовал этому "обмен любезностями" между Киевом и Грозным. Владимир Зеленский предложил американским властям провести операцию подобную венесуэльской и захватить Кадырова. Последний в ответ разразился оскорбительными выпадами.

Для украинской стороны такое внимание к руководителю российского региона и его здоровью обусловлено, понятно, в том числе и информационной войной. Но есть опасение, что там ошибочно оценивают статус Кадырова в РФ. Складывается ощущение, что на чеченском руководителе держится вся страна: не станет его – развалится земля русская.

Борьба развернется не столько за власть в республике, а за сердце Путина

Безусловно, он стал лицом войны, одним из активнейших пропагандистов вторжения в Украину. Ему выпала возможность доказать в усиленной форме верность режиму Владимира Путина. Для Кадырова это не только личный вопрос жизни и смерти – это забота о будущем своих многочисленных отпрысков. Он прекрасно понимает, что враги ждут удобного случая и не преминут объявить кровную месть.

Со здоровьем есть проблемы, это видно и безо всяких врачебных документов: все меньше он появляется на публике бодрым, все больше – усталым и неважно выглядящим. И раздача всяческих наград и должностей сыновьям и соратникам – часть плана удержания именно кадыровской власти. Власти, основанной на страхе, репрессиях и угнетении – прежде всего, чеченцев.

Но еще важнее в нынешних реалиях – доказать верность Москве. Там должны увидеть, что именно Кадыров отправляет больше всего людей убивать украинцев, что фонд имени его отца тратить миллиарды на войну, что это он сильнее всех ненавидит Владимира Зеленского. И цифры, и нелюбовь к Киеву могут быть вполне фальшивыми, это не главное. Важнее, чтобы их услышал кремлевский падишах.

Мы можем рассуждать о выстроенном Кадыровым персоналистском режиме в отдельно взятом регионе России, сколь угодно вспоминать о конфликтах главы Чечни с силовыми структурами, поспорить о его роли в политической системе страны (и тут, конечно, имеются в виду не только ликвидации оппонентов в центре Москвы). Но разговоры в духе "без Кадырова начнется развал России" – это классическое "выдавать желаемое за действительное".

Да, здоровье Кадырова привлекает внимание в том числе и потому, что интересно: кто будет главой Чечни после него? На различных площадках называются имена, аналитики говорят об уже начавшейся борьбе за заветное кресло. Но решать-то точно будут в Кремле. А Москве, как мы знаем, наплевать на права человека в регионе – главное, чтобы была некая стабильность и никто не поднимал голову. И абсолютная преданность. Кадыров правила игры соблюдает. А готовых продолжить его дело хватит, в своем окружении он таких готовых и держит.

Путинской администрации не важно, у кого там какая рука по локоть в крови. За верность режиму все прощают и на все закрывают глаза. Это хорошо известно соратникам Кадырова, среди которых хватает и бывших боевиков, и подозреваемых в убийствах, и обвиняемых в нарушении прав человека. Потому если и не станет Кадырова, то борьба развернется не столько за власть в республике, а за сердце Путина. Добьешься – наградой тебе станет вся Чечня, делай с ней что захочешь, тебе дали на это полное право.





Закир Магомедов – главный редактор Северокавказской службы РС/РСЕ

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции