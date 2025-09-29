Подростку, за которого вступался Кадыров, дали реальный срок

15-летнего подростка из Чечни Романа (Муслима) Мурдиева, обвиняемого в нападениях на сверстников, суд в Москве приговорил к 1 году и 11 месяцев лишения свободы по статье о хулиганстве. Осуждённый почти два года провёл под домашним арестом. В его защиту ранее выступал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Приговор вынес Савеловский районный суд Москвы, пишет "Коммерсантъ". На каких условиях Мурдиев будет отбывать срок, не сообщается. При этом республиканское агентство "Чечня сегодня" уточняет, что с учётом домашнего ареста итоговое наказание подростку снизили до года лишения свободы. Источник этой информации не называется. На сайте суда никаких подтверждений нет – из-за несовершеннолетия осужденного документы по его делу публиковать запрещено, отмечает Кавказ.Реалии.

Мурдиева и еще четырех подростков обвиняют в хулиганстве, а именно – в нападениях на сверстников по предварительному сговору. По версии следствия, подозреваемые выбирали жертв на улице, вступали в словесный конфликт, а затем кто-то один начинал драку. Остальные же подсказывали, как наносить удары или также принимали участие в избиении, утверждают в Следственном комитете. В деле насчитывается восемь пострадавших, только один из них на момент нападения был совершеннолетним. Судя по видео, которое опубликовали следователи, среди жертв есть как минимум одна девушка.

Родственники Мурдиева настаивают, что он лишь защищал знакомого. Его адвокат заявлял, что все проходящие по делу подростки – представители национальных меньшинств, а еще двоих присутствовавших в их компании следствие вывело из дела, поскольку "тогда рушится версия так называемой этнической банды".

В защиту Муслима Мурдиева выступал глава Чечни. Комментируя дело, Рамзан Кадыров заявил, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев "сидят не на своих местах". Следственный комитет в ответ на это опубликовал фрагменты видео с драками, заявив об "исчерпывающих мерах по установлению всех обстоятельств произошедшего".

Власти Чечни регулярно выступают в защиту уроженцев республики за её пределами. При этом в самом регионе продолжаются нарушения прав местных жителей. Омбудсмен Мансур Солтаев также игнорирует сообщения о преследовании бежавших из Чечни от домашнего насилия девушек, одна из которых – Седа Сулейманова, о которой ничего не известно после её похищения и возвращения на родину в 2023 году.



