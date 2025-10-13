500 извинений

1 октября Центробанк РФ объявил о начале онлайн-голосования за символы для новой банкноты, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. На лицевой стороны 500 рублей будет изображена одна из достопримечательностей Пятигорска, на оборотной — один из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа.

4 октября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем Telegram-канале голосовать за комплекс "Грозный-Сити": "Он символизирует нашу победу над международным терроризмом, возрождение Чеченской Республики в составе России и начало новой эпохи мирной созидательной жизни". Кадыров предложил тем, кто проголосует сразу на четырех платформах, десяток iPhone 17.

Некоторые провоенные блогеры заявили, что голоса за "Грозный-Сити" накручивают, и стали агитировать за Эльбрус. В националистической "Русской общине" в потенциальном новом дизайне купюры усмотрели "антироссийскую и христианофобскую диверсию" и попытку стереть "русскую историю": на 500-рублевой купюре изображен Соловецкий монастырь в Архангельской области.

К националистам и Z-блогерам присоединились депутаты. Вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков организовал конкурс с розыгрышем футболок и путевки в санаторий.

В результате банк решил отменить голосование: "Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования".

Чеченского министра по нацполитике Ахмеда Дудаева возмутило это решение: "Мы видим, как Центробанк меняет условия объявленного им голосования. Мы видим, что не устраивает многих людей динамика участия жителей Чеченской Республики, увеличение количества голосов за "Грозный-Сити". В связи с чем без объяснения каких-либо причин закрываются некоторые платформы".

Банк России пообещал провести новое голосование - даты объявят позже.

Параллельно с этим разгорается другой скандал - между Кадыровым и депутатом Госдумы Шамановым по поводу переименования чеченских станиц.

25 сентября депутат и генерал Владимир Шаманов выступил с критикой законопроекта о переименовании населенных пунктов Чечни: "Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Это история нашего государства. Вы что творите?".

Кадыров назвал Шаманова "гиеной" и пригрозил судом.

Почему для Кадырова так важен "Грозный-Сити" на 500-рублёвой купюре и в чем подоплека конфликта между Кадыровым и Шамановым? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с главным редактором "Новая газета Европа" Кириллом Мартыновым и правозащитником Мусой Ломаевым.



