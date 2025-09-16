Кадыров против Пугачёвой

Рамзан Кадыров просит Аллу Пугачеву "не провоцировать чеченцев". Так он отреагировал на интервью, в котором певица тепло отзывалась о лидере борьбы за независимость Чечни Джохаре Дудаеве.

"О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь нужно бы спросить самих чеченцев. Его генеральские амбиции, позёрство и наплевательское отношение к настоящим проблемам чеченского народа привели к резкому росту бандитизма и полному финансовому упадку", — заявил Кадыров. Глава Чечни назвал Пугачеву "врагом народа и предательницей".

Сам Рамзан Кадыров в ходе первой войны в Чечне в 1994-1996 воевал против федеральных сил, под руководством Дудаева. Его отец Ахмат Кадыров был муфтием Чечни и одним из соратников Дудаева, впоследствии перешёл на сторону России.

Рамзан Кадыров фактически дал понять, что видит своего сына Адама своим преемником. В 2023 году Адам избил в грозненском СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, и после этого начал быстро получать награды и должности.

