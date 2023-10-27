Как фанатик фанатику. Галина Сидорова – о "властеманах"   

"Что это за правила? Кем они изобретены? Совершенно непонятно… Дурь какая-то, чушь", – Владимир Путин на Валдайском форуме кипел от возмущения коллективным Западом, который-де пытается "подменить международное право каким-то непонятным порядком".

Пару дней спустя боевики ХАМАС продемонстрировали миру собственное понимание международного порядка, вырезая и убивая, насилуя и калеча всех, кто попадался на пути. Новейшие технологии оказались бессильны перед пренебрежением жизнью – чужой и собственной, перед фанатиками, ослепленными религиозным экстазом, наркотой и многолетней пропагандой ненависти. Итог: более 1000 погибших израильтян – жителей кибуцев и приехавших со всего мира гостей музыкального фестиваля; свыше двух сотен пленных, включая младенцев и стариков, которых участники этого набега уволокли в качестве заложников.

Путин несколько дней не мог выдавить из себя осуждение зверств ХАМАС. Зато, недолго думая, выдал ставшее для него "дежурным": "Во всём виноваты американцы".

… А это – из другой жизни. 2 августа 1990-го. Самолёт министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. В качестве дипломатического корреспондента "Нового времени" лечу в составе пула журналистов. Собственно, пул этот Шевардандзе первым и ввёл. Такие поездки позволяли узнать что-то неофициальное – не столько от самого МИДовского шефа – впрочем, и он бывал разговорчив, – сколько от его ближайших помощников. Пусть даже off the record, но такая информация позволяла многое понять. К тому же "новая открытость" была тогда нашим всем. Возвращаемся в Москву из Иркутска, где прошла встреча министра с госсекретарём Джеймсом Бейкером. Настроение приподнятое – о чём хотели, договорились, даже по общей атмосфере понятно, наши страны больше не "главные противники" и "не виноваты во всём". Свидетельство тому – хотя бы появление на борту дополнительного пассажира: Дэннис Росс, высокопоставленный член команды госсекретаря, директор отдела планирования политики Госдепартамента, попросил "подбросить" до столицы, где у него намечались встречи с коллегами из МИДа, в то время как сам Бейкер отправился в противоположном направлении.

Наш журналистский коллектив наблюдает за тем, как в проходе снуют, переодевшись в классические советские треники, протокольщики министра – лететь-то долго, – а устроившийся по соседству элегантный Росс лишь галстук слегка ослабил. Эта дипломатическая "застёгнутость на все пуговицы", впрочем, не мешает ему согласиться на интервью, когда я, увидев, что он в одиночестве шуршит газетой, нахально к нему подсела. Интервью из неформального неожиданно превращается в новостной эксклюзив, поскольку в разгар нашей беседы на борт самолёта министра приходит срочная телеграмма, из которой сначала Шеварднадзе, а следом и все мы, включая господина Росса (мобильных телефонов ещё не изобрели), узнаём: Ирак напал на Кувейт. Затеял новую войну в Заливе, обвинив соседа в воровстве нефти из своих приграничных месторождений и предъявив претензии на право управлять эмиратом, который в иракской традиции считался бывшей частью Османской империи.

А дальше много чего завертелось. Помню, как прямо в аэропорту Внуково-1 Шеварднадзе провёл совещание с помощниками. Как не на шутку рассердился, узнав, что Евгений Примаков – предводитель всех консерваторов-арабистов, а таковыми в то время было большинство занимавшихся регионом экспертов, – убедил Горбачёва в необходимости направить его с особой миссией к "другу Саддаму", чтобы договориться с ним за спиной не только американцев, но и родного дипломатического ведомства.

Тем временем Бейкер совершает знаменитый разворот и летит в сторону Москвы на подмогу оказавшемуся в гуще наших не вполне дипломатичных передряг господину Россу. После экстренной встречи министры выступают с совместным заявлением, осуждающим агрессию Ирака.

Мировое сообщество справлялось с кризисами как раз в те редкие моменты, когда Россия и США выступали единым фронтом

Тогда во "внутриполитической" дипломатии победила линия Шеварднадзе. 29 ноября после целого ряда "последних предупреждений" Саддаму Хусейну Совбез ООН двенадцатью голосами за, двумя против (Куба, Йемен), при одном воздержавшемся (Китай) принял резолюцию 678. На её основании была создана международная коалиция с участием США, Франции, Кувейта, Великобритании, Саудовской Аравии, Египта и Сирии, получившая полномочия, в случае неподчинения Ирака требованию Совбеза о выводе его войск до 15 января 91-го года, использовать все необходимые средства для восстановления международного мира и безопасности в регионе. 17 января началась операция "Буря в пустыне". 28 февраля независимость Кувейта была восстановлена.

Война в Заливе – лишь маленький эпизод в череде больших и малых "бурь" на Ближнем Востоке. Но, на мой взгляд, яркая демонстрация того, что мировое сообщество справлялось с кризисами как раз в те редкие моменты, когда Россия и США выступали единым фронтом, не держа при этом камня за пазухой.

Никто из героев тех событий и в страшном сне не мог представить, что несколько десятилетий спустя Россия развяжет войну с соседним государством, вернётся в тёмные времена репрессий, утонет в собственном прошлом, снова "покатит бочку" на "англосаксов" и без стеснения начнёт поддерживать самые лютые силы терроризма и зла. А мировое сообщество при этом словно накроет политический Альцгеймер.

Хотя причина, на мой взгляд, очевидна: за 78 лет после Второй мировой человечество так и не осознало, что главная опасность таится не в новейшем оружии, способном уничтожить планету, а во внутреннем устройстве государств, которые это оружие способны применить. Демократии против автократий. Тираны против избранных правителей. Уважение к человеку и его правам против преступного ими пренебрежения. Это и есть Третья мировая, охватывающая всё новые государства и регионы.

Демонстранты в мировых столицах взывают к поддержке палестинцев – и в их стенаниях тонет правда о том, что страдают эти несчастные, беднейшие люди от безумных действий захвативших над ними власть террористов ХАМАС и их многочисленных, в том числе и кремлёвских, покровителей. Люди, призывающие Израиль к немедленному "освобождению Палестины", не дают себе труда подумать, что Израиль уже много лет вынужден говорить с "партнёром", официально поставившим во главу угла своей политики уничтожение еврейского государства как такового, а заодно и светского Палестинского государства, ратуя за провозглашение на "этих территориях" исламской республики.

На одном из видео глава комитета ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака откровенно хвастается, как удалось провернуть налёт на Израиль. Он говорит о связях с Ираном. Не забывает и про Россию: "…Даже русские нам симпатизируют… Мы не одиноки на поле боя". В чём бы ни "вычислялась" эта "симпатия", факты, что ХАМАС не признан в России террористической организацией, а его политических руководителей принимает министр иностранных дел РФ Лавров, говорят сами за себя.

Но самое отвратительное, что путинская Россия и ХАМАС стали вполне сравнимы по совершаемым преступлениям. Изуверы из ХАМАС оставили после своей "спецоперации" горы искалеченных трупов. Российские солдаты, как следует из опубликованного на днях доклада Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине, созданной вскоре после начала российского вторжения, отметились чудовищными случаями сексуализированного насилия и пыток.

Впрочем, ничего удивительного: те, кто их туда отправлял, накачав ненавистью и страхом, сами фанатики. Точнее – "властеманы". Власть для Путина со товарищи тот же наркотик. Остальное – "дурь и чушь". И даже очень большие деньги оказались бессильны перед этой зависимостью. "Властеман" Путин живёт по своим правилам, когда мир – это война, а всякие там ХАМАСы и иже с ними – его хлопотная, но полезная составляющая.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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