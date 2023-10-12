"Я всем объяснял: Россия - не друг Израиля!"

Бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман заявляет: "Все говорит о том, что эта страна против нас". Откуда, тем не менее, у его соотечественников, опять же по его словам, было ощущение, что "Россия - великий друг Израиля?" Украина - она похожий путь прошла в отношениях с Кремлем до того, как случилась открытая агрессия РФ против нее? Об этом дипломат Аркадий Мильман и его коллега, экс-посол Украины в России Владимир Ельченко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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