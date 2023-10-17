Живем осмысленно и без гарантий. Ефим Фиштейн – о критиках Израиля

Слушая в эти дни нелицеприятных критиков Израиля, трудно избежать впечатления, что их не было с нами последние две тысячи лет. Свалившись с Луны, они враз поняли, как безнадежна ситуация еврейского государства. Их строгая экспертиза почти всегда кончается заключением, вынесенным в заголовок: Судьбоносный провал, Неизбежный конец сионистского проекта, Неотвратимая погибель и т. д. Полная безнадега является результатом безмозглых действий израильского правительства, особенно премьера. Тот уже пятнадать с половиной лет, дольше всех предшественников, вредит стране и все, что ни делает, – все к худшему! Они сами, конечно, руководили бы государством не в пример лучше, принципиально избегая неправильных решений, – но кто же их слушает? Почему в возникших трудностях виновато израильское, а не палестинское руководство, ежу понятно: от "борцов за свободу" никто ничего, кроме обычного зверства, не ожидает, поэтому апеллировать к их совести бессмысленно. Зато распекать правительство Израиля легко и беспроигрышно: оно за невероятный провал ответственность несет. И понесет, уверяю вас! Никого не смущает, что такой подход слишком напоминает анекдот о пьянчужке, который ищет ключи под фонарем, хотя потерял их за углом. Своя логика в его поведении есть: под фонарем светло, а за углом темно, хоть глаз выколи. Логика есть, но она ущербна: светло-то светло, но ключи под фонарем не появятся никогда!

Нелицеприятные критики над анекдотом посмеются, но чем они умней алкаша?

Удел еврейского государства – не коварно нападать, а успешно защищаться до полного разгрома врага

Если кто-то туп, это еще не означает, что он не может быть вдобавок и подлецом. Все их рассусоливания об этой войне исходят из ложных предпосылок. Невиданный провал? Все предыдущие войны Израиля выглядели в первые дни, как невиданный провал, хотя впоследствии входили в историю, как пример чего угодно – тактического ума, организационной гибкости, библейского безусловного героизма, блестящей победы, наконец, – но только не невиданного провала. "Литой свинец" и другие операции 2008 и 2014 годов не добились поставленной цели – не выкорчевали ХАМАС из Газы окончательно. Война Судного дня? В день примирения, в "субботу суббот", евреи не ждали коварного нападения, и были неправы! Это был типичный невиданный провал, и пришлось заплатить за него тремя тысячами жизней, чтобы вытеснить сирийцев и египтян с ими захваченных территорий. И в Шестидневной войне 67-го атакованным израильтянам пришлось долго и нудно загонять египетские танки за Суэцкий пролив, а иорданцев – за городскую черту Иерусалима. Да и самая первая война, за независимость, началась с неожиданного наступления 5 арабских армий на юное еврейское государство. Дам руку на отсечение, что и любой последующий военный конфликт в регионе начнется столь же невиданным провалом израильтян, чтобы закончиться победой. Потому что удел еврейского государства – не коварно нападать, а успешно защищаться до полного разгрома врага.

Если глубоко копать, становится понятно, что советы доброжелателей никак не укрепляют безопасности Израиля и не способствуют стабильности в регионе. Как решить квадратуру круга? Вернуться к границам 67-го или даже 47-го года? Принять двухгосударственное решение? Допустить, чтобы территория страны, и без того разрезанная наземным и воздушным сообщением между Газой и Западным берегом и простреливаемая с Голанских высот насквозь, до самого моря, стала в принципе необороноспособной? Дать смертельному врагу по условиям преступного договора то, чего он не сумел добиться войной? Каким экзистенциальным пафосом будет жить страна, предавшая своих павших ради фантомного мира, всецело зависящего от доброй воли недруга? Та никогда не будет достаточно доброй! Надеяться, что ли, на наблюдательные миссии и миротворцев ООН, обязанных в случае конфликта очистить поле боя как можно быстрее, унеся с собой свои опереточные пистолетики?

Кого еще способны возмутить картинки растерзанных и обезглавленных израильских малышей? Может, они уже превратились просто в печальную статистику и образчики регионального фольклора? Непрочная мысль критика долго не задерживается на одном предмете и, не додумав до конца, уже занята другой темой: внимание уже сосредоточено на реакции Израиля, которая наверняка не будет пропорциональной. А вы еще понимаете значение слов "пропорциональная реакция"? ООН за кучей более важных дел так и не удосужилась выработать нечто вроде коэффициента пропорциональности и использует этот термин наобум. Звучит серьезно, а что, собственно, означает? Сколько детских головок имеют право отрезать родители убиенных израильских младенцев? Если ни одной, ибо негуманно, то в чем же пропорциональность? А домов разрушить? А солдат убить? В прошлом Израиль обменивал тысячу террористов, захваченных в бою, на одного похищенного капрала – это было как бы пропорционально в глазах демократической общественности? Слово "возмездие" еще имеет какой-либо смысл? Боюсь, что нет, если Всемирная организация здравоохранения уже официально заявила, что "израильское распоряжение переместить больницы с севера на юг сектора Газы далеко выходит за границы человечности, ибо ставит под угрозу жизни тяжелобольных, которые при переезде могут скончаться". Смысл заявления ВОЗ вам понятен? Это и есть непропорциональный ответ: полторы тысячи замордованных израильтян, изведенное семя целых семей, десятки зверски растерзанных детей – это, конечно, не есть хорошо, но за границы человечности еще не выходит. А вот поставить под угрозу жизнь тяжелобольных жителей Газы – это уже по-настоящему бесчеловечно!

На многих лицах просматривается та же эйфория и восхищение, которые были типичны для социально продвинутых пропагандистов "открытых границ" и сторонников Willkommenspolitik канцлера Германии Меркель. Как злорадно и с каким счастливым рвением бичевали они несознательных реакционеров и обскурантистов вроде меня, мешавших наступлению светлого будущего, которое сегодня воспринимается как судьбоносная ошибка европейцев!

По-настоящему несчастна страна, которая не способна в трудную годину порождать героев

Именно они, в израильском исполнении, много месяцев парализовали работу избранного правительства Израиля под смехотворным предлогом, доказывая стране и миру, что демократия в их государстве закончится, если будет проведена судебная реформа. Они навязывали миру идейку о том, что их собственное руководство является полуфашистской, если не полностью фашистской силой, внедряющей режим апартеида в Израиле, подлинной угрозой либеральной демократии, они призывали к ослаблению армейской дисциплины, к невыполнению "преступных приказов" командиров, к дезертирству во имя прогресса. Где они сегодня? Ау, поборники прогресса! Днем с огнем не сыскать. Попрятались? Заняты критической оценкой израильского непропорционального ответа? А где участники многотысячных антиправительственных демонстраций? Ах, все на фронте? Вчерашние бастующие пилоты бомбят стратегические цели в Газе, вчерашние дезертиры массово записываются в добровольцы. Израильские авиалинии, нарушая субботний покой, многократно увеличили количество бортов, чтобы забрать всех резервистов, добровольно возвращающихся на родину, которая в опасности. Это Израиль, детка!

Не верьте красному словцу Брехта о том, что "несчастна страна, которая нуждается в героях". По-настоящему несчастна страна, которая не способна в трудную годину порождать героев. В еврейском сообществе всегда находилось на удивление много предельно самоотверженных людей, готовых положить жизнь за други своя. Нередко о своем героизме они и понятия не имели. Героизм проснулся в них, когда прозвучал вызов истории.

Человек на ошибках учится – совершать новые ошибки. Ясно одно: и жизнь без гарантий может иметь свою прелесть, если вы живете в истории, а не только в своей судьбе. Иначе не понять, почему израильтяне стоят так высоко в опросах на чувство довольства и счастья. Поставляя завет с Моисеем, Господь не обещал иудеям жизни благополучной и беззаботной. Он обещал жизнь вечную и нескучную. И свое слово, кажется, сдержал. Человеческая жизнь вообще предприятие небезопасное. Если верить Вацлаву Гавелу, только то, "что нас превосходит", дает жизни смысл, естественный порядок и сознание цели, а отнюдь не фантомный прогресс.

Кто обманул человечество, внушив ему, что каждая проблема имеет свое решение, если есть на то добрая воля? В мире великое множество проблем, сиюминутно неразрешимых, как бы мы ни тужились! По мудрому слову писателя, "есть пятна, которые невозможно вывести без повреждения ткани". Взять хотя бы гордиев узел: вы умеете его развязать? Вот и я не умею. Но разрубить его несложно. Современный мир полон гордиевых узлов. Сегодня представился случай один из них разрубить.

Ефим Фиштейн – политический обозреватель и комментатор



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