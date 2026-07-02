"Теперь я – часть корабля". Как Иркутск неделю выживал в очередях за бензином

В пять часов утра в субботу вдоль обочины дороги по улице Ширямова в Иркутске – длинная очередь из сотни машин. Водители специально бросили их здесь на ночь, чтобы вернуться к утру, когда на ближайшую заправку "Роснефти" привезут бензин. С 22 июня иркутяне стоят в очередях на АЗС. Поначалу они ждали по несколько часов, но к концу недели стали оставаться на ночь или проводили в очереди по полдня. Рекорд – 18 часов. В воскресенье губернатор Кобзев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за дефицита бензина.

Текст: Валерия Марьина, Виктор Безденежных, "Люди Байкала"

В субботу днем из Байкальска, что в 150 километрах от Иркутска, выехала карета "Скорой помощи". Машина везла роженицу, у которой начались схватки. Следом выехал синий пикап с бочкой бензина на борту: заправиться по дороге "Скорая" не смогла бы – на заправках по трассе стояли многочасовые очереди, либо бензина просто не было.

Довезти до Иркутска женщину не успели – ребенок родился по дороге. В Байкальске, где живет 13 тысяч человек, нет ни одного роддома. На следующий день в соседнем с Байкальском городе Слюдянке закончились все пробирки для анализов, машина поставщика просто не смогла их привезти – не было бензина.

Первые жалобы на отсутствие топлива в регионе появились в середине июня. На заправках "КрайсНефти" пропал 95-й бензин, там ввели ограничения – отпускали до 50 литров на человека. "Роснефть" в своей сети ограничила продажу бензина 18 июня. С 22 июня на заправках появились очереди, а заливать бензин в канистры запретили. Цена бензина на некоторых заправках выросла с 65-70 рублей до 135-140 за литр.

Губернатор региона Игорь Кобзев объяснил: "Перебои по всей стране. На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, в том числе и мы, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объемы топлива по каждому из получателей индивидуально". Позже пост почистили и удалили из него упоминания о связи между атаками беспилотников и дефицитом бензина.

За неделю ситуация стала критической: если в начале недели люди стояли в очереди по 2-4 часа, то к середине – уже по 6-8 часов. На всех заправках, кроме "Роснефти" бензина либо не было, либо он быстро заканчивался. К пятнице бензин оставался только на заправках сети "Роснефть", которая в Иркутской области имеет собственный нефтеперерабатывающий завод – АНХК. Но, по информации источника "Потока", близкого к правительству региона, 60% лимита "приказано отправлять в Москву".

Партия "Новые люди" создала Telegram-чат "Где залить", в который за несколько дней вступило 34,1 тысяча человек. В нем водители рассказывали, на каких заправках бензин есть и сколько времени провели в очереди. Жители также узнавали про топливо через сайт "Где бенз?" или в комментариях в 2ГИС.

В четверг 25 июня губернатор Игорь Кобзев срочно улетел в Москву доложить о дефиците. Он встретился с зампредом правительства России Александром Новаком, но вернувшись, ничего не рассказал о том, как будут разрешать кризис.

Поначалу иркутяне отказывались верить, что ситуация серьезная, – думали, она быстро нормализуется. Архитектор Зорикто Багдаев говорит, что смеялся над теми, кто стоит в очередях. Но скоро сам попал в эту очередь и "прошел пять стадий принятия".

"Сначала ты такой: "Бред, не может такого быть, чтобы бензин по всему городу закончился. Это просто паника. Буду ездить как обычно". Потом начинаешь истерить: "Че это за цирк? Вы че творите?" Ну, а потом ты заехал на заправку, внутренне согласился постоять 20 минут, стоишь 40, передвинулся всего на 3 метра и начинаешь уже… депрессовать. Ребенка не успел из сада забрать, жену с работы, куда-то опаздываешь, договариваешься, перебиваешь встречи. Ну и все, а теперь уже часть принятия. Теперь я – часть очереди, часть корабля", – смеется Зорикто.

"А вы все еще несете херню, что это из-за паникеров с канистрами"

Иркутянка Екатерина надеялась простоять вечером в очереди пару часов. Она с мужем приехала на "Роснефть" недалеко от дома в 20:30. Увидев очередь в два километра, поняла – к полуночи они не заправятся.

В очереди Екатерина с мужем болтали, играли в нарды и посмотрели давно отложенный фильм. Иногда к очереди приезжали другие машины и привозили людям воду и еду. Супруги заправились спустя шесть часов – к трем часам ночи. Они обрадовались, что приехали вечером, а не ночью: к восьми утра машин в той же очереди стало намного больше.

"Мы достаточно спокойно все приняли. Шутим с мужем и как-то на позитиве все переносим, но, конечно, сильно устали. Учитывая, куда наша страна идет семимильными шагами, ситуация вполне ожидаемая, вряд ли дальше будет лучше", – говорит Екатерина.

Но, если бензин закончится в Братске, сохранять позитив не удастся – в этом городе живет отец Екатерины, которому жизненно необходимо через день ездить в больницу. Он на диализе.

К концу недели очереди стали километровыми, а люди проводили в них всю ночь или полдня. Маркетолог Екатерина поехала заправляться с подругой – девушки думали, что простоят до вечера. Но к 21 часу до заправки было еще полкилометра. По дороге не пили воду, чтобы не захотелось в туалет. На следующий день, 26 июня, в ту же очередь поставили биотуалеты по распоряжению мэра.

Жительница Иркутска с ником Натали в соцсетях выложила видео очереди машин в воскресенье. Она отказалась стоять в ней 28 июня, потому что, по ее подсчетам, это заняло бы 20 часов. Видео Натали подписала так: "А вы все еще несете херню, что это из-за паникеров с канистрами. Это из-за государства, которое обосралось".

Застрял в середине страны

В 4 часа утра 26 июня путешественник и блогер Влад Повеликин приехал на заправку в Иркутске. Пару минут ехал вдоль очереди из машин. Остановиться он не мог – у него оставалось слишком мало бензина.

Повеликин выехал из Нижнего Новгорода на мотоцикле в начале июня и должен финишировать на Колыме. Отправляясь в дорогу, он знал о проблемах с топливом в Крыму, но не ожидал встретить их в Сибири. Где-то под Красноярском заметил: на многих заправках вдоль трассы пропал 92-й и 95-й бензин. Потом понял, что дешевый бензин остался только на заправках "Роснефть" и "Газпром", причем топливо на "Газпроме" после Красноярска либо пропало, либо тоже подорожало. Он надеялся заправиться в Иркутске, но тут все оказалось еще хуже, чем в соседнем регионе.

Выбора не было: Влад подъехал к колонке и стал просить водителей пропустить его вперед. Но пропускать никто не хотел – люди уже отстояли по несколько часов, и боялись, что бензин вот-вот закончится.

Путешественнику все-таки помогла девушка – пропустила вперед, и Повеликин залил в бак десять литров. Нужного бензина не было, поэтому взял то, что было. На заправке в районе Листвянки, около Байкала, очередь была еще больше – 150 машин. Позже его знакомый рассказал, что простоял восемь часов на заправке в Култуке и ничего не ел за это время.

Повеликин двинулся дальше и вплоть до Магадана планирует просить людей пропустить его вперед или налить бензина. Стоять в очередях по 6-8 часов на мотоцикле он не может – просто не одолеет дорогу.

"Я оказался в безвыходной ситуации. Сейчас я нахожусь в середине страны. Мне что обратно ехать, что вперед – одинаково сложно и дорого", – говорит Повеликин. Его друг теперь сильно сомневается, стоит ли ехать на Алтай, хотя год готовился к этому путешествию.

Бензиновый кризис в разгар отпускного сезона заставляет многих менять свои планы на отдых. Очень мало туристов на многолюдном в это время года Ольхоне, нет обычных очередей на паром. Гораздо меньше машин и в самом городе.

"Люди все встретили с каким-то пониманием, но потом это будет вызывать негатив, агрессию в сторону руководства, – делится наблюдениями Повеликин. – Потому что нет никаких конкретных дат, нет понятных предложений. Например: "Ребята, на протяжении недели будут перебои, после этого на заправках таких-то можно будет заправиться, мы обеспечим". А все, что неподконтрольно, вызывает негатив, непонимание и потерянность".

"Чувствовалось, как шатается мост"

Из-за дефицита в городе сразу возник теневой рынок бензина, который организовали "перекупы". Они продавали бензин дороже и предлагали доставку на дом. В начале недели цена была от 150 рублей за литр, концу – выросла до 350 рублей.

"Перекупов" винили в том, что именно они создают очереди. Одна из жительниц опубликовала видео, как несколько мужчин заливают бензин в канистры и даже бутылки из-под воды. По ее словам, они заправлялись 40 минут, потому что машина была заполнена канистрами. При этом заливать бензин в канистры запрещено. Где в это время были сотрудники АЗС – неизвестно.

Иркутянин Виктор Безденежных тоже простоял на заправке лишний час из-за людей, которые заправляли канистры. Лимит на человека был 50 литров, но некоторые ходили по несколько человек и заправлялись по полной или наливали в канистры, когда сотрудники АЗС отходили от колонок. "Говорили: кого-то в семье надо заправить, у кого-то машина неэкономичная, у кого-то газонокосилки и прочие небольшие вещи", – рассказывает Виктор.

Одна из участниц чата "Где залить" предложила устроить над перекупами самосуд: "Дать объявление, что куплю бензин, и тем, кто продает, морды бить!"

Всю неделю регулировать очереди приходилось самим горожанам – ни сотрудников ГИБДД, ни других представителей органов правопорядка в очередях на многих заправках не было.

Иркутянка Кристина Макаренко 26 июня выехала на день рождения к маме из иркутского микрорайона Ново-Ленино в поселок Карлук. В машине с ней сидели бабушка и 8-летний брат. Они почти ничего не ели дома – рассчитывали добраться до места за 40–50 минут. Но из-за очереди к заправке на дороге образовалась пробка, в которой Кристина застряла на шесть часов.

Очередь до заправки заняла две полосы дороги, пробку никто не регулировал – сотрудников ГИБДД не было на месте. Кристина позвонила в дежурную часть, но трубку никто не взял.

"Все кричат, матерятся, в этой ситуации попадают в ДТП, задевают друг друга. На Иннокентьевском мосту мы стояли настолько "колом", что чувствовалось, как шатается мост", – вспоминает Кристина.

Спустя три часа в пробке ее машина заглохла – аккумулятор не выдержал работы кондиционера. Кристина позвонила отцу-автомеханику и попросила забрать бабушку и 8-летнего брата из душной машины. Сама Кристина хотела подождать эвакуатор.

Отец Кристины приехал и вывел машину дворами, нарушая все правила. "Я под конец была уже вся в слезах, страшно было и как мы нарушали, и выезжали на встречку. Но папа объяснил, что, если встанем и заглохнем, эвакуатор не приедет. Просто физически не доберется, потому что в 22:30 пробка не рассосалась нисколько. По приезде нога, которая все время держала педаль тормоза, вся тряслась", – говорит Кристина.

До Карлука Кристина добралась к 23 часам вечера. Машину теперь нужно ремонтировать – менять радиатор и аккумулятор.

Виктор Безденежных стоял в очереди трижды. В первый день – четыре часа, а на третий, в воскресенье, – уже 15 часов. В третий раз он поехал уже с другом, они встали в очередь к полуночи. В очереди познакомились с другими водителями и несколько часов пролетели быстро.

К пяти утра Виктор лег подремать, проспал два часа. К этому моменту бензин закончился и очередь встала на полтора часа. К 14:30 Виктор подъехал к заправке, простояв 15 часов. Но когда очередь дошла до него, у него открутился бензобак. Виктора попросили не задерживать очередь и отъехать на обочину. В этот момент приехала бригада ДПС. Они попросили документы, и тут оказалось, что Виктору 17 лет, он ездит без прав – только учится в автошколе. На него составили пять протоколов, бензин он так и не залил.

"Расклад грустненький: ресурсы есть, но уходят они не к нам"

Спустя неделю жители Иркутска начали приспосабливаться к топливному кризису. Некоторые горожане после нескольких часов в очередях пересели на велосипеды, автобусы или ходят пешком.

Салоны красоты и предприниматели начали в шутку предлагать бензин в подарок за запись на услугу либо говорили о готовности получить за работу бензином. Рестораны ищут "курьеров на конях", а приложению такси "Яндекс.Go" горожане предлагают изменить название на "Яндекс.Go-Go" – такси на лошадях.

Дефицит бензина уже сказывается на бизнесе. Директор частной компании по автоперевозкам "Автосиб" Екатерина Рехитина заявила, что им хватит бензина лишь на 7–8 суток.

Люди критикуют местную власть. Иркутский представитель партии "Яблоко" Павел Харитоненко в своем телеграм-канале напомнил, что в регионе добывается нефть и находится одно из крупнейших предприятий по ее переработке – Ангарский НХК, "которое должно с лихвой обеспечивать потребность области в ГСМ и спокойно отправлять излишки в другие регионы".

По мнению Харитоненко, дефицит испытывает именно Иркутская область, потому что монополист нефтепереработки в регионе – компания "Роснефть" – обеспечивает топливом только свои заправки, убирая конкурентов с рынка. "Почему губернатор не может с этим разобраться? А всё очень просто: он поставлен сюда Москвой на безальтернативных выборах и работает на московских боссов, а не на жителей региона", – написал Харитоненко.

Иркутяне в Instagram* стали записывать обращения к власти и запустили петицию. Иркутский "мистический практик" Ольга сделала расклад топливного кризиса на таро: "Расклад грустненький. Придется нам экономить. Ресурсы есть, но уходят они не к нам, а к другим людям, вышестоящим, потому что им нужнее".

"Главная причина происходящего – это война"

Лишь спустя неделю после начала кризиса, 27 июня, губернатор Игорь Кобзев опубликовал обращение к жителям. Он рассказал, что власти планируют снизить ажиотаж в течение 10–14 дней. Причиной дефицита он назвал недостаточную отгрузку топлива на АЗС региона и "искусственный ажиотаж". Для решения проблемы, по его словам, власти "работают с правительством России, федеральными ведомствами и компанией "Роснефть"".

По словам Кобзева, у "Роснефти" есть возможность выделить дополнительный объем топлива для региона и власти пытаются сделать так, чтобы компания могла продавать бензин в том числе независимым АЗС. Оперативные службы при этом обеспечивают топливом отдельно. Позже "Роснефть" увеличила объем топлива для региона на тысячу тонн в сутки. Однако некоторые независимые заправки перестали продавать бензин физлицам. Сеть БРК больше не продает 92-й бензин и отпускает топливо только организациям по госконтрактам.

28 июня власти ввели в Иркутской области режим повышенной готовности, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации. Сейчас она объявлена только в Крыму, где бензин вообще не продают частным лицам.

Перебои с бензином отмечают практически во всех регионах страны, но ситуация везде разная. По данным РБК, официально ограничения введены в 20 из них, хотя в начале недели таких регионов было пять. "Это означает, что кризис есть и мы вошли в его острую фазу, – отмечает российский экономист Сергей Алексашенко и добавляет, что кризис продолжится в июле.

"Мы должны понять и принять, что главная причина происходящего – это война. Пока идет война, удары украинских беспилотников по российским НПЗ будут только нарастать", – говорит Алексашенко. Если судить по информационным сообщениям, с начала мая украинскими ударами повреждено 25 НПЗ, но какой именно ущерб они нанесли – правительство не рассказывает, о глубине кризиса можно судить только по косвенным признакам.

По данным Росстата и Минфина, переработка нефти упала на 15% еще весной прошлого года. Падает производство бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. При этом производство бензина в России на 5–10% в среднем превышало внутреннее потребление, однако экспорт бензина резко упал.

Резервных запасов бензина у России хватит на три недели, даже если остановятся все заводы. Алексашенко уверен, что речь не идет о тотальном дефиците бензина, главная проблема сейчас – отсутствие гибкой логистики и биржевого рынка. Исторически регионы поделены между крупными компаниями и базовые нефтехранилища принадлежали им. Эти нефтепоставщики были привязаны к конкретным НПЗ. Из-за ударов беспилотников по НПЗ у поставщиков начались проблемы, и они не понимают, на какой срок заключать контракты на поставку из других регионов. Власти, в свою очередь, не могут управлять логистикой НПЗ, а могут только что-то "либо запретить, либо разрешить".

"А людям сейчас помощь нужна"

Тем временем жители Иркутска продолжают стоять в очередях за бензином.

"Я вчера в 8 утра (в воскресенье – "Поток") проезжала мимо заправки Роснефть, остановилась, пошла к толпе. Все усталые, вымотанные. Спросила, может, что-то нужно. Дала ребятам воду, орехи, лекарства-обезболы. Я на дизеле, мне проще….", – рассказала иркутянка Мария.

За день до этого она на своей машине буксировала по трассе заглохший седан – у водителя кончился бензин и он не доехал до дома. "Довезла…. Дядька предложил деньги, отказалась", – говорит Мария.

К 28 июня иркутяне стали брать с собой в пробку не только еду, воду, но и гитары и кальяны. У властей попросили организовать подвоз еды и воды, выставить медицинские посты, а не ограничиваться биотуалетами.

В воскресенье возле АЗС в Чите умер 43-летний мужчина. "Вот сейчас, по сути, небольшое ЧС. И где действия? В случае ЧС ничего не могут сделать? А если, не дай бог, произойдет страшное ЧС – что, все будут только выражать озабоченность, проводить совещания? – пишут иркутяне в соцсетях. – Туалет поставили – это без хейта. Но этого мало. Надо воды налить. За месяц до выборов увидим, как все красят бордюры, появляется какая-нибудь лавочка с фамилией депутата, дворы с табличкой – это вам подарок от депутата. А людям сейчас помощь нужна".

В понедельник очереди на заправках Иркутска немного уменьшились. Пробки к "Роснефти" на улице Байкальской, где люди раньше оставались на ночь, сократились в 2-3 раза – до полутора часов ожидания. На въезде в заправку круглосуточно стоят сотрудники ГИБДД и регулируют движение.

В понедельник полицейские задержали четырех "перекупов". Один из них – 20-летний парень, продававший бензин по 250 рублей. На всех, заливающих топливо в канистры, тоже обещают составлять административные протоколы.