The Insider: ФСБ признала подлинность биллингов телефонов своих сотрудников

ФСБ признала, что детализация телефонных переговоров из расследования об отравлении политика Алексея Навального действительно является детализацией действующих сотрудников ФСБ. Об этом сообщают The Insider и Bellingcat (внесены в реестр СМИ – иностранных агентов), ссылаясь на материалы уголовного дела. В рамках расследования этого дела ранее были задержаны три частных детектива.

Журналисты опубликовали документ о результатах оперативно-разыскной деятельности Управления собственной безопасности ФСБ. В нем, в частности, говорится, что 14 декабря 2020 года в СМИ опубликовали фотографии и данные сотрудников ФСБ России, "якобы причастных к т. н. "отравлению" российского общественного и политического деятеля Навального А. А". Согласно документу, установить личности сотрудников ФСБ, их абонентские номера и детализацию соединений удалось "путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и Мегафон".

1 ноября стало известно, что в Москве задержали трех человек: Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева. Их подозревают в передаче личных данных сотрудников ФСБ, которые были использованы в одном из расследований Алексея Навального. По данным Baza, все трое работали в частном детективном агентстве "Лекс Гранд". По заказу соратников Навального они получили биллинги сотрудников ФСБ, исходя из которых стало ясно, что российские спецслужбы следили за Навальным в течение нескольких лет и тайно сопровождали его в поездке, после которой политик впал в кому.

Как утверждает Baza, частным детективам предъявлены обвинения в подделке государственных документов, благодаря которым они смогли получить биллинги в салонах мобильной связи, и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. По данным СМИ, они не были в курсе, чьи телефонные номера "пробивали", и не знали, что фактически помогают Навальному расследовать покушение.

В декабре прошлого года Владимир Путин заявлял, что появившиеся в деле Навального данные о сотрудниках ФСБ – это работа американских спецслужб. Президент России не стал отрицать, что за оппозиционером "присматривали", но на вопрос о причастности российских властей непосредственно к покушению ответил: "Хотели бы отравить – довели бы дело до конца".