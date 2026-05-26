Как подогреть экономику. Чего не хватает в рецептах Шохина

Глава РСПП Александр Шохин рассказал о том, как вернуть к росту российскую экономику, предложив четыре рецепта. Все они в той или иной степени – за счет федерального бюджета. При этом снижение ключевой ставки, вопреки обыкновению, Шохин среди этих решений не упомянул.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, традиционно выражающий мнение крупного бизнеса, дал интервью агентству РИА "Новости", где рассказал, что нужно сделать, чтобы вернуть российскую экономику к росту. Правительству всего-то и надо, что выполнить 4 рекомендации.

Первое – остановить "налоговую разверстку", которая проходит под лозунгом "обеления" экономики. При этом сформулировать свой тезис дипломатичный глава "профсоюза олигархов" умудрился таким образом, что российские государственные СМИ написали, будто Шохин считает "взвешенное обеление экономики" одним из стимулов экономического роста. Что формально правда. Просто акцент надо делать на слове "взвешенное". Вот что именно глава РСПП произнес: "Правительство реализует программу обеления экономики, которая имеет простой критерий эффективности – увеличение налоговых поступлений. И мне кажется, что одна из задач правительства сейчас заключается в том, чтобы "не пережать" систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Стало быть, самый простой способ стимулировать – это не перегнуть палку". Так или иначе, но пока результаты усилий налоговых органов, направленные на обеление экономики, ровно такие, от которых пытается предостеречь Александр Шохин: малые и средние предприятия либо закрываются, либо всеми доступными способами пытаются перейти на расчеты наличными, что фактически означает уход в тень.

Второй тезис главы РСПП состоит в том, что правительство должно решить проблему неплатежей. Еще одна цитата: "Важно "расшивать" цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы малого и среднего предпринимательства, пусть часто не от злой воли". Что делать, когда присутствует то, что Шохин называет "злой волей", понятно: надо прикрикнуть на государственные компании и корпорации, создать комиссию, разослать циркуляры… Правительство уже проявляет на этом направлении бурную активность. Министр экономики Максим Решетников 12 мая докладывал Путину: "Когда высоки процентные ставки, у крупных компаний всегда возникает такое искушение попридержать платежи, особенно в адрес малого и среднего бизнеса, деньги покрутить, заработать. Поэтому мы сейчас активизировали работу штаба по неплатежам, и все жалобы малого и среднего бизнеса собираем вместе с ФАС и с "ОПОРОЙ России", и вызываем корпорации и корпорации рассматриваем. Плюс правительство нас поддержало и дало поручение всем корпорациям уделить этому отдельное внимание".

А вот когда все происходит "не от злой воли", тут гораздо интереснее. Поскольку далеко не все госкомпании и госкорпорации относятся к приоритетному военно-промышленному блоку, то и деньги из бюджета не всем поступают с одинаковой пунктуальностью. Так что для "расшивки" цепочек неплатежей надо, как минимум, отказываться от "приоритизации" бюджетных расходов, то есть экономии на всем, что не относится к войне.

Вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции, на пятый год войны уже невозможно

Третий рецепт Шохина – программы по стимулированию производительности труда, автоматизации и роботизации. Программы, надо полагать, государственные, то есть предполагающие дополнительные госрасходы. На это, впрочем, Шохин и сам не слишком надеется. Поэтому уточнил, что необходимо хотя бы сохранить стимулы для инвестиций. Иных стимулов, кроме налоговых, придумать сложно. Так что тоже дополнительная нагрузка на бюджет, пусть не в расходной, а в доходной части.

Наконец, четвертая мера – точечная поддержка в режиме "ручного управления" конкретных системообразующих компаний, которые перешли "красную черту" устойчивости. Поддержка, понятное дело, требуется отнюдь не моральная. Впрочем, этим правительство вынужденно занимается с 2022 года, "точечно" манипулируя налоговыми режимами, практикуя индивидуальный подход к крупным государственным компаниям, вроде "Газпрома" или РЖД.

Главное, что обращает на себя внимание в интервью Александра Шохина, – отсутствие среди "рецептов роста" дальнейшего снижения ключевой ставки. До этого с высокой ставки начинались все жалобы на жизнь со стороны крупного бизнеса, ею же и заканчивались. Теперь все, о чем говорит глава РСПП, подразумевает, что государство должно либо отказаться от части доходов, не слишком усердствуя с "обновлением" или придумывая налоговые стимулы для тех, кто инвестирует в роботизацию, либо, как в случае с "расшивкой" неплатежей и "точечной поддержкой" системообразующих компаний, – нарастить госрасходы.

В нынешнюю концепцию "консолидации" бюджета и размены разгоняющего инфляцию "бюджетного стимула" для экономики на смягчение денежно-кредитной политики все это укладывается слабо. Так что пожелания Шохина, судя по всему, так и останутся таковыми. Да и не помогли бы эти рецепты выполнить поручение Путина: вернуть экономику к росту, сохранив низкие темпы инфляции. На пятый год войны это уже невозможно. Но об этом Шохин благоразумно молчит. И не только он. Правительство с Центробанком тоже ведут себя более чем благоразумно и максимум, на что отваживаются – намеки и эвфемизмы. Так что с разгоном экономики придется потерпеть.