Звезда и политическая смерть Евгения Пригожина. Основатель ЧВК "Вагнер" объявил о закрытии своего медиахолдинга "Патриот", лишился части своих вооруженных отрядов и потерял доверие россиян после неудачного военного мятежа. Где скрывается личный враг президента России и сколько ему осталось жить?

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Как россияне из числа противников войны оказываются в ловушке в странах ОДКБ? Почему лидеры центральноазиатских стран боятся испортить отношения с Москвой?

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