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Грани времени

Как Путин отомстит Пригожину: "Новичок", полоний или смерть в Африке? На чьей стороне ФСБ? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Слева направо: Евгений Пригожин, Владимир Путин. Коллаж

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 26-й недели 2023 года

Звезда и политическая смерть Евгения Пригожина. Основатель ЧВК "Вагнер" объявил о закрытии своего медиахолдинга "Патриот", лишился части своих вооруженных отрядов и потерял доверие россиян после неудачного военного мятежа. Где скрывается личный враг президента России и сколько ему осталось жить?

Владимир Путин – главная звезда недели на федеральных телеканал. Как кремлевская пропаганда пытается реанимировать образ альфа-самца, изрядно потрепанный бунтовщиком Пригожиным. Кому будет мстить президент России за свое публичное унижение?

Как россияне из числа противников войны оказываются в ловушке в странах ОДКБ? Почему лидеры центральноазиатских стран боятся испортить отношения с Москвой?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с российскими политологами Александром Морозовым, Михаилом Коминым и Русланом Айсиным.

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