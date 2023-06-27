Мятежник у Батьки, Гиркин в Москве

"Я понял - принято жестокое решение мочить. Я предложил Путину не торопиться". Лукашенко спасает Пригожина от Путина, Путин убивается в благодарностях перед военными, военные поносят Пригожина за то что тот слился, Гиркин поносит Путина за то что он стелется перед "Вагнером". О русско-белорусском постмятежном цирке - журналист Иван Яковина, аналитик Андрей Колесников, политолог Рубен Меграбян. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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