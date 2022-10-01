Владимир Путин аннексировал еще четыре области Украины. Большая их часть оккупирована российской армией. Киев подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Чем ответит "коллективный запад" на имперские аппетиты президента России?

Что происходит в Лимане? Смогут ли российские войска вырваться из "украинских клещей" в Донецкой области: котел или один шанс из тысячи?

На КПП "Верхний Ларс" – настоящий хаос: километровые очереди на военно-грузинской дороге: мобильные военкоматы ограничивают выезд мужчин за пределы России. Кто первым закроет границу: Москва или Тбилиси?

Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу "Северный поток" дал течь сразу в трех местах. Выживет ли этой зимой Европа без российского газа?

По последним данным "Левада-Центра", рейтинг Владимира Путина снизился до 77% после объявления мобилизации. 77% – это очень высокая цифра. О чем она говорит?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с депутатом Верховной Рады, членом Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергеем Рахманиным; главным редактором издания "Кавказский узел" Григорием Шведовым, научным сотрудником "Левада-Центра" Львом Гудковым и нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным.