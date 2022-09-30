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Аннексия как точка невозврата

29 сентября Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета и независимости Запорожской и Херсонской областей. 30-го подписаны "договоры" РФ с Россией же назначенными властями 4-х частично захваченных территорий. Владимир Путин выступил с обличениями западной гегемонии, объявив мир полем битвы за "большую историческую Россию" и предложив Украине мир в обмен на отказ от ее восточной части.

Чего на самом деле добивается Путин? В эфире экономист и политолог Владислав Иноземцев и военный эксперт Юрий Федоров.

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Можно ли сейчас начать мирные переговоры?
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Можно ли сейчас начать мирные переговоры?

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