Би-би-си: на войне с Украиной погибли 118 тысяч россиян и иностранцев

С начала войны России против Украины на фронте погибли 118 139 российских военнослужащих. Среди них — 523 иностранца из 28 стран, не имевших российского гражданства на момент подписания контракта. Об этом говорится в новом отчёте Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, ведущих подсчёт потерь военнослужащих по открытым источникам.

Наибольшее число погибших иностранцев приходится на граждан Таджикистана (72) и Узбекистана (66). Более половины из них попали на фронт из российских колоний, подписав контракты, чаще всего с ЧВК "Вагнер".

С 2023 года вербовкой заключённых занимается Минобороны России. По данным правозащитников, участие в войне мигрантам нередко предлагают в обмен на снятие запрета на въезд, аннулирование выдворения или ускоренное получение гражданства.

Среди погибших также 70 граждан Непала, больше 60 выходцев из Грузии — преимущественно уроженцев самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии; 54 гражданина Украины — в основном заключённых, проживавших на территориях подконтрольных Киеву до февраля 2022 года.

Воюющие на стороне России жители аннексированного Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины учитываются отдельно и в сводке не отражены.

В списках погибших также числится американец Майкл Глосс, сын действующего заместителя директора ЦРУ. Глосс подписал контракт в сентябре 2023 года и погиб в апреле 2024-го.

Также отмечается, что, по оценке южнокорейской разведки, на стороне России могли погибнуть около 600 солдат из КНДР, однако их личности установить пока не удалось.

Информация украинской стороны или разведок западных стран в статистике не использовалась. Реальные потери российских и иностранных военных значительно выше.

Госсекретарь США Марко Рубио 10 июля после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Россия потеряла на войне 100 тысяч человек погибшими. По словам Рубио, у Украины потери меньше, но всё равно "очень значительные".

Москва и Киев о своих потерях официально сообщают крайне редко.