Калининградца, обвиняемого в поджоге символа Z, отправили в СИЗО

Суд в Белгороде отправил в СИЗО на два месяца Илью Чубукова, которого обвиняют в поджоге символа Z на одной из улиц города. Ему вменяются вандализм по политическим мотивам и хранение взрывчатки. Ранее Чубуков рассказал о пытках после задержания.

На теле Чубукова заметны гематомы и другие повреждения, передаёт корреспондент издания Sota из зала суда.

Инсталляцию в виде большой светящейся буквы Z – символа российского вторжения в Украину – поджёг неизвестный вечером 18 сентября. Её быстро потушили, серьёзно она не пострадала. Полиция, однако, возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти.

На следующий день был задержан Чубуков - 28-летний уроженец Калининграда. Как рассказала его адвокат Евгения Суслова, Чубукова усадили в машину, надели на голову мешок, на руки – наручники. Никто из них ему не представился и не объяснил причину его задержания. Во время поездки в машине его били и спрашивали, кто его куратор. Затем отвезли в лес, где пытали с использованием газовой горелки и электрошокера, а также грозились поджечь и угрожали отрезать ноги. По словам задержанного, ему нанесли более 200 ударов током и около 50 ударов руками и ногами.

Также при обыске в доме, где Чубуков снимал комнату, были найдены граната и тротиловая шашка. Чубуков утверждает, что они были подброшены. Вину ни в поджоге буквы Z, ни в хранении взрывных устройств он не признаёт.