Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение при участии Трампа

Камбоджа и Таиланд подписали декларацию о завершении приграничного конфликта. Церемония прошла в Куала-Лумпуре, на полях саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в присутствии президента США Дональда Трампа.

Согласно подписанному документу, стороны обязались прекратить все военные действия и установить добрососедские отношения. Таиланд освободит 18 камбоджийских военнопленных, а Камбоджа начнёт отвод тяжёлой артиллерии от границы. Контроль за соблюдением режима прекращения огня возьмут на себя малайзийские наблюдатели.

Трамп заявил, что он любит останавливать войны. "Мне нравится это делать. <...> Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьёзно, чем хобби, но я в этом хорош", – подчеркнул Трамп.

Президент США прибыл в Малайзию в рамках своего шестидневного азиатского турне. В аэропорту Куала-Лумпура Трамп присоединился к традиционному танцу, который для него исполняли артисты у красной дорожки.

Помимо Малайзии, президент США также посетит Японию и Южную Корею.

  • Приграничные столкновения между Камбоджей и Таиландом произошли в июле, через несколько дней после гибели двух тайских солдат. Они подорвались на минах. Бангкок заявил, что мины установили камбоджийцы.
  • 26 июля Трамп сообщил, что провёл телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, подчеркнув, что "обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру".
  • 28 июля лидеры Камбоджи и Таиланда при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима достигли договорённости о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.

