Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей продолжается

Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей продолжился в воскресенье, несмотря на заявления обеих сторон о готовности к переговорам после телефонных консультаций с президентом США Дональдом Трампом. По подтверждённым данным, уже погибли не менее 33 человек, более 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

И Таиланд, и Камбоджа выразили готовность к переговорам о прекращении огня после того, как Трамп в субботу вечером провёл телефонные разговоры с премьер-министрами обеих стран. Он сообщил, что стороны договорились о встрече и намерены "в кратчайшие сроки достичь перемирия".

Тем не менее, уже в воскресенье утром в районе двух древних храмов на спорной территории между Камбоджей и Таиландом, где сосредоточены основные боевые действия, вновь начались артиллерийские обстрелы. По словам представительницы министерства обороны Камбоджи Мали Сочеаты, таиландские силы открыли огонь около 4:50 утра. Журналисты AFP сообщают, что в камбоджийском городе Самроанг, находящемся примерно в 20 километрах от линии фронта, от грохота артиллерии дрожали окна. В то же время заместитель официального представителя армии Таиланда Ритча Суксуванон заявил, что первой начала стрелять именно камбоджийская сторона — около 4:00 утра. По его словам, бои шли за контроль над стратегически важными позициями.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет в воскресенье подтвердил, что его страна "согласна на немедленное и безусловное прекращение огня". Он сообщил, что министр иностранных дел Пра Сокхон проведёт переговоры с госсекретарём США Марко Рубио для координации с Бангкоком, но предупредил Таиланд о недопустимости отказа от договорённостей. В свою очередь, исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай после разговора с Трампом заявил, что в принципе согласен на прекращение огня и готов начать переговоры "в кратчайшие сроки".

Несмотря на взаимные заявления о стремлении к миру, стороны продолжают обвинять друг друга в срыве договорённостей.

Конфликт между современными Таиландом и Камбоджей из-за приграничных территорий и расположенных на них священных для буддистов храмов длится уже более ста лет и привел к более чем 10 войнам только в XX-XXI веках.