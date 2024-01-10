Камчатскую журналистку обвиняют в дискредитации армии из-за репоста

На журналистку и депутата заксобрания Камчатского края Александру Новикову составили протокол по статье о дискредитации армии и власти из-за репоста видео с жалобами воюющего в Украине.

Репост был сделан из телеграм-канала "Осторожно, новости" в "Kamchatka_life.ru", которым занимается Новикова, в ноябре 2023 года. Как рассказала журналистка агентству "Кам 24", полиция не доказала, что репост сделала именно она. При этом, комментируя своё дело каналу "Осторожно, новости", Новикова сообщила, что она как жена мобилизованного "считала своим долгом помогать тем, кто за ленточкой, и хоть кого-то из них спасти". Новиковой грозит штраф до 50 тысяч рублей.

На видео, в репосте которого обвиняют Новикову, мужчина в балаклаве жалуется, что камчатских военных отправили на передовую в Украину без должного обучения и обмундирования. Власти Камчатского края подтвердили, что автор видео действительно является бойцом батальона "Камчатка", и обещали с ним связаться.

Из протокола, копия которого есть у "Кам 24", следует, что репост увидел полицейский, но дискредитации армии или власти в нём не нашёл. Позже её обнаружат эксперт, местные чиновники и 20-летние свидетельницы, которые будут "искренне возмущены публикацией, которая содержит клевету в адрес правительства региона и Минобороны России", передаёт канал "Осторожно, новости".

Ранее Новикова работала ведущей ГТРК "Камчатка", после организации акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала она уволилась, а в 2021 году стала депутатом камчатского заксобрания от КПРФ.