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Следователи из Швеции нашли на "Северных потоках" остатки взрывчатки

В акватории Балтийского моря, в экономической зоне Швеции, где произошли взрывы на газопроводах "Северного потока" обнаружены посторонние предметы и следы взрывчатого вещества на них. Об этом сообщила шведская прокуратура .

Окружной прокурор Матс Юнгквист, который руководит предварительным расследованием, подтвердил, что взрывы произошли из-за диверсии. В ходе осмотра места происшествия были задокументированы сам район и обширные повреждения газопроводов в результате взрывов. Расследование продолжается. Другие подробности он сообщить отказался.

В начале ноября компания Nord Stream AG, управляющая газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", опубликовала результаты своего расследования аварии на газопроводах. Согласно докладу, на дне Балтийского моря обнаружены две взрывные воронки глубиной от трёх до пяти метров, находящиеся в 248 метрах друг от друга. Трубы газопровода между кратерами сильно повреждены, их обломки разбросаны по дну в радиусе 250 метров, говорится в докладе.

Обе трубы "Северного потока-1" и одна из труб "Северного потока – 2" оказались выведены из строя в конце сентября. Мониторинговые службы близлежащих стран зафиксировали сейсмическую активность в районе аварии, что позволяет предполагать взрывы. "Северный поток" был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию. На момент аварии поставки газа в Европу по "Северному потоку-1" также были прекращены "Газпромом", руководство компании ссылалось на технические причины.

  • Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты. Президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом и заявил, что за ним стоит "диверсия англосаксов".
  • Европейские страны также считают аварию результатом диверсии. Однако, по данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.

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