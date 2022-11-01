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Путин: "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

Представителей российской компании "Газпром" допустили к обследованию места предполагаемых взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море. Об этом вчера на пресс-конференции в Сочи сообщил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, на месте были обнаружены две воронки – на три и пять метров в глубину. "Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров". Кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока – 2", который, по утверждению Путина, тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы. "Это очевидный теракт", – заявил президент России. Но российским властям трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции и далее Германии, подчеркнул он.

Также Путин был возмущен предположениями, что Россия могла сама взорвать газопроводы. "Такую бредятину трудно себе представить", – заявил он.

  • В конце сентября в результате предположительных взрывов оказались выведены из строя обе трубы газопровода "Северный поток – 1" и одна из двух труб газопровода "Северный поток – 2". "Северный поток – 1" был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. В середине лета российский оператор "Газпром" начал снижать прокачки газа по газопроводу, а потом полностью их остановил, ссылаясь на технические причины.
  • "Северный поток – 2" был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введён в эксплуатацию.
  • Власти Дании, Швеции и Германии, в чьих экономических зонах и территориальных водах продолжены "потоки", проводят собственные расследования инцидента, не сумев договориться о совместной работе. Полицейские Дании и Швеции пришли к выводу, что "Северный поток – 1" был взорван в нескольких местах.
  • По данным Wall Street Journal, многие лица, причастные к расследованию, подозревают, что за предполагаемой диверсией может стоять сама Россия. Они считают, что, оставив неповреждённой одну нитку "Северного потока – 2", Москва хочет вынудить власти Германии сертифицировать работу газопровода. При этом после взрывов он тоже мог оказаться непригодным для эксплуатации.
  • Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники. МИД России сообщил, что Москва не признает результатов расследования европейских стран, если в нём не будут участвовать российские специалисты.

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