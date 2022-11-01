Путин: "Газпром" обследовал места взрывов на "Северных потоках"

Представителей российской компании "Газпром" допустили к обследованию места предполагаемых взрывов на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в Балтийском море. Об этом вчера на пресс-конференции в Сочи сообщил президент России Владимир Путин.

По словам Путина, на месте были обнаружены две воронки – на три и пять метров в глубину. "Вырвало трубу длиной 40 метров, всего трубы разошлись на 259 метров". Кусок трубы, который был вырван, изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока – 2", который, по утверждению Путина, тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, и остатками трубы. "Это очевидный теракт", – заявил президент России. Но российским властям трудно это контролировать, потому что это в особой экономической зоне Дании, Швеции и далее Германии, подчеркнул он.

Также Путин был возмущен предположениями, что Россия могла сама взорвать газопроводы. "Такую бредятину трудно себе представить", – заявил он.