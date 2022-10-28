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Канада ввела санкции против российских энергетических компаний

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо неоднократно выражал солидарность с Украиной

Правительство Канады обновило санкционный список, в него включили шесть российских компаний и 35 граждан России. Большинство компаний, попавших под санкции, связаны с экспортом энергоносителей: в их числе "Лукойл", "Трансойл", "Согаз" и некоторые другие.

Среди физических лиц, вошедших в канадский санкционный список - заместитель председателя правительства России Александр Новак, члены правления "Газпрома" Игорь Шаталов, Ирина Коробкина и Кирилл Полоус, ректор РАНХиГС Владимир Мау и другие.

В постановлении канадских властей указано, что санкции вводятся из-за того, что Россия "грубо нарушила международный мир и безопасность, что привело к серьёзному глобальному кризису".

  • После начала военного вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и другие страны мира подвергли Россию жёстким экономическим и политическим санкциям. Они затрагивают как российский бизнес за границей, так и физических лиц, которых в мире считают причастными к разжиганию и поддержке войны.
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце сентября заявил, что Оттава введёт в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашённых республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

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