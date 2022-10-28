Канада ввела санкции против российских энергетических компаний

Правительство Канады обновило санкционный список, в него включили шесть российских компаний и 35 граждан России. Большинство компаний, попавших под санкции, связаны с экспортом энергоносителей: в их числе "Лукойл", "Трансойл", "Согаз" и некоторые другие.

Среди физических лиц, вошедших в канадский санкционный список - заместитель председателя правительства России Александр Новак, члены правления "Газпрома" Игорь Шаталов, Ирина Коробкина и Кирилл Полоус, ректор РАНХиГС Владимир Мау и другие.

В постановлении канадских властей указано, что санкции вводятся из-за того, что Россия "грубо нарушила международный мир и безопасность, что привело к серьёзному глобальному кризису".