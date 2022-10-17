В санкционные списки Канады вошли Машков, Певцов и Канделаки

Канада ввела новые санкции в отношении телеканала "Звезда" и 34 россиян, причастных, по утверждению канадского МИДа, в распространении российской дезинформации и пропаганды.

Под ограничения попали помощник президента России и бывший глава Минкульта Владимир Мединский, актёры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, главред и владелец издания "Московский комсомолец" Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналисты "Комсомольской правды" Александр Коц и Александр Гамов, медиаменеджер Тина Канделаки, её сын и дочь, телеведущая Наиля Аскер-заде и другие.

В заявлении канадского внешнеполитического ведомства говорится, что попавшие в санкционный список среди прочего помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и распространяют недостоверные данные, которые служат предлогом для необоснованной агрессии Москвы в отношении Украины.

В сообщении МИД также отмечается, что заявление сделано во врем визита в Оттаву основатель Hermitage Capital Билла Браудера и супруги арестованного российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

О том, что Оттава введёт в отношении России новые санкции из-за так называемых референдумов в самопровозглашённых республиках Донбасса и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины, в конце сентября сообщил премер-министр Канады Джастин Трюдо. Он добавил, что Канада никогда не признает результаты голосования или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

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