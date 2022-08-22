Шольц приехал в Канаду в поисках альтернативы российскому газу

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек приехали 22 августа в Канаду в поисках альтернативы российскому газу. Предполагается, что в течение трёхдневного визита стороны подпишут соглашение о более тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики, сообщает DPA.

По словам Шольца, Канада, как и Россия, богата полезными ископаемыми, однако "это надёжная демократия". Германия также заинтересована поставками из Канады сжиженного природного газа и добычей полезных ископаемых, таких как никель, кобальт, литий и графит – они необходимы для производства аккумуляторов.

"У нашей страны есть хорошие шансы пережить предстоящую зиму, не принимая радикальных мер. Хотя нас и ожидают трудные времена: Германия должна подготовиться к дальнейшему сокращению поставок газа из России", – заявил министр экономики Роберт Хабек.

В понедельник цена газа на бирже в Европе впервые с начала марта превысила три тысячи евро за тысячу кубометров. Во многом рост цен связан с тем, что "Газпром" ограничивает поставки в Европу. Не смотря на то, что власти ФРГ ищут альтернативу российскому топливу, о желании расторгнуть контракты с "Газпромом" они не сообщали.

В воскресенье, 21 августа, две посетительницы Дня открытых дверей федерального правительства устроили акцию протеста: под предлогом сфотографироваться с канцлером ФРГ, они подошли к Шольцу и внезапно сняли с себя верхнюю одежду. На груди одной из них был написан лозунг "Газовое эмбарго - сейчас".