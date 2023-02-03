Канада ввела санкции против МИА "Россия сегодня"

Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также против российских артистов и журналистов. Всего в санкционный список добавили 16 организаций и 38 людей, говорится на сайте министерства иностранных дел страны.

Под ограничения попали певцы Дима Билан, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев и Александр Маршал, певицы Лариса Долина и Ирина Аллегрова, музыкант Игорь Бутман, актеры Марат Башаров, Дмитрий Дюжев и Максим Аверин, комик Михаил Галустян, телеведущая Дана Борисова.

Кроме того, в санкционный список внесены журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, Евгений Поддубный, Андрей Колесников и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно заявлению канадского внешнеполитического ведомства, попавшие под санкции люди и организации причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды по поводу войны в Украине.