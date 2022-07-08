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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Канада объявила о дополнительных санкциях против 29 россиян и 15 организаций из России. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Подпавших под санкции лиц канадские власти назвали "спонсируемыми государством агентами дезинформации и пропаганды", а организации – компаниями, которые контролируются или принадлежат российскому правительству и вовлечены в работу по дезинформации.

Среди них патриарх Кирилл, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, телеведущие Екатерина Андреева, Ольга Скабеева, Артем Шейнин, Тигран Кеосаян и Антон Красовский, глава Минцифры Максут Шадаев, гендиректор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, бывший глава "Яндекса" Тигран Худавердян и глава Роскомнадзора Андрей Липов. Санкции также были наложены на Роскомнадзор как ведомство.

В списке организаций в том числе холдинг "Газпром Медиа", Первый канал, телеканалы "Россия-1" и НТВ, Sputnik, RT и ТАСС.

"Российская пропагандистская машина должна ответить за свою ложь. Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни была обнаружена. Сегодня мы даем понять тем, кто распространяет обман: вы будете привлечены к ответственности. Канада выступает на стороне Украины", – заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Канада также ввела запрет на импорт золота из России и некоторые изделия из него.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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