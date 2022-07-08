Канада выведет из-под санкций турбину для "Газпрома" по просьбе Германии

Правительство Канады планирует вывести из-под санкций задержанную турбину для газопровода "Северный поток". Она была доставлена в страну из России для ремонта, но вернуть обратно её стало невозможным из-за введённых против Москвы ограничений. С просьбой сделать исключение к Оттаве обратилось правительство Германии, сообщают со ссылкой на анонимные источники украинское издание "Европейская правда" и агентство Reuters.

Сославшись на задержанную турбину, российский газовый монополист "Газпром" сократил мощность трубопровода "Северный поток" в Германии до 40% от обычного уровня. Российский газ занимает важное место в немецкой экономике, сокращение поставок вынуждает Берлин и крупный немецкий бизнес готовиться к режиму суровой экономии топлива.

В Siemens заявляют, что сокращение "Газпромом" поставок не связано с задержанным оборудованием. Однако, по данным "Европейской правды", причиной для снятия санкций станет аргумент о необходимости восстановить объемы прокачки газа в Европу.

Седьмого июля министр экономики Германии Роберт Хабек заявил агентству Bloomberg, что турбину нужно будет вернуть в Германию, чтобы после передать её России. "Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший сильный пакет санкций ЕС, но сильные санкции означают, что они должны причинить боль и вред России и Путину больше, чем нашей экономике", – сказал министр.

Источник Reuters в украинском министерстве экономики заявил, что если Канада действительно вернет турбину "Газпрому", то украинские власти обратятся к европейским партнерам с просьбой "пересмотреть подход" к исполнению санкционного режима.