Канада ввела санкции против ряда российских СМИ и певицы Жасмин

Министерство иностранных дел Канады внесло в санкционные списки девять физических лиц и шесть компаний из России, включая крупные СМИ. Канадские власти считают их "причастными к распространению дезинформации и пропаганды о вторжении России в Украину и о незаконной оккупации Крыма".

Российские СМИ, попавшие под санкции - это "Известия", "Парламентская газета" и телеканал "РЕН-ТВ", а также финансируемый кремлём медиапроект "Российской газеты" Russia Beyond, который делает печатные приложения на 18 языках к влиятельным мировым газетам. Кроме них, в список вошли учреждённый партией "Единая Россия" Центр социально-консервативной политики и Институт государства и права Российской академии наук.

Из физических лиц в санкционные списки внесены бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, сопредседатель Российского исторического общества и соавтор (вместе с Владимиром Мединским) нового школьного учебника истории Александр Чубарьян, певица Жасмин (Сара Шор) и ещё шесть человек.

"Мы считаем, что действия Российской Федерации являются грубым нарушением мира и безопасности, которое вызвало серьёзный международный кризис", - подчёркнуто в заявлении канадского МИД.