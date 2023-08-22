Кандидата, у которого остались иностранные акции, сняли с выборов

Ульяновский областной суд снял с выборов кандидата от партии "Новые люди" Александра Каплина. У Каплина в собственности есть акции зарубежных компаний. Политик пытался избавиться от них, но успел продать лишь часть - после введения Евросоюзом и многими странами мира санкций в отношении России акции были заблокированы.

Иски об отмене регистрации Каплина в качестве кандидата подали окружная и областная избирательные комиссии. Они указали, что политик владеет "иностранными финансовыми инструментами", что не позволяет ему баллотироваться. Такие же претензии комиссии предъявили к ещё одному кандидату - Михаилу Вуйко от партии "Справедливая Россия - За Правду". Вуйко снял свою кандидатуру добровольно. Каплин же намерен обжаловать решение суда, доказав, что не имеет возможности избавиться от активов, поскольку они заблокированы, и их невозможно ни продать, ни подарить.

Александр Каплин - юрист, эколог и общественный активист. В 2005–2010 годах он был депутатом гордумы Ульяновска, а с 2011 по 2019 год возглавлял областное управление Росприроднадзора. На выборах в своём округе он был бы одним из главных конкурентов секретаря регионального отделения "Единой России" Василия Гвоздева.

Как уточняет "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Людмилу Мороз, если запрет на действия с иностранными акциями наложен в связи с санкциями, это не может быть законным основанием для отказа в регистрации кандидата. Однако представитель облизбиркома Иван Гусев заявил, что решать, мог кандидат избавиться от активов или не мог - задача суда.