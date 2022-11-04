Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Китаю с просьбой оказать влияние на Россию, чтобы положить конец войне в Украине.

Китай - большая страна и несёт ответственность за мир на планете, подчеркнул Шольц на переговорах в Пекине с главой китайского правительства Ли Кэцяном.

Шольц отметил, что Пекин и Берлин разделяют мнение, что российская риторика о ядерном оружии неприемлема. Германский канцлер также отверг критику по поводу его визита в КНР, заявив, что "это хорошо и правильно, что я сейчас в Пекине", цитирует Шольца агентство DPA.

В китайской столице Шольца в пятницу приветствовал и глава КНР Си Цзиньпин. Как пишет France-Presse, две страны стремятся расширить экономическое сотрудничество. Олаф Шольц первым из лидеров стран "Группы семи" приехал в Китай после начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, из-за которой вторая экономика в мире КНР закрыла свои границы, а Си в основном отказался от двусторонних встреч с зарубежными политиками.

Нынешняя поездка Олафа Шольца, которого сопровождают ведущие германские бизнесмены, вызвала противоречивые мнения и отклики в самой Германии. В этом связи указывается и стремление Си Цзиньпина ещё больше укрепить свою власть в Китае, и разногласия между Пекином и Западом, начиная от проблемы Тайваня до предполагаемых нарушений прав человека в Китае.