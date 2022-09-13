Шольц и Путин впервые с мая обсудили Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина как можно скорее достичь дипломатического решения в урегулировании конфликта с Украиной.

Шольц также заявил о необходимости прекращения огня, вывода российских войск с территории Украины и соблюдения территориальной целостности этой страны. По словам канцлера, любые дальнейшие шаги России по наступлению на украинские территории не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Шольц обратил внимание Путина на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС и попросил российскую сторону обращаться с украинскими пленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В свою очередь Кремль сообщил, что Путин и Шольц, в частности, обсудили поставки газа, зерновую сделку и Запорожскую АЭС.

"Владимир Путин, в частности, заострил внимание федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин в разговоре с Шольцем подчеркнул, что российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.



Путин также отметил, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов Европе, а перебои связаны с санкциями.

Переговоры Шольца и Путина длились полтора часа. Последний раз канцлер ФРГ и российский президент общались в мае.

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