Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ Берлина от поставок Украине крылатых ракет "Таурус". На встрече с главными редакторами ведущих немецких СМИ он подчеркнул, что передача этого оружия не будет стоять на повестке дня в ближайшее время.

"Мы не должны ни в одном месте, ни в одном насёленном пункте быть связаны с целями, которые поражает эта система", — заявил он (протокол беседы есть в распоряжении корреспондента РС). По словам политика, опасность участия Германии в войне в случае поставок этого оружия была бы слишком велика. Кроме того, он считает, что Украине сейчас намного нужнее "совсем другие вещи": боеприпасы.

Канцлер заявил, что для обслуживания ракет на территории Украины пришлось бы разместить военных из Германии. Он подчеркнуто удивился тем, что вопрос о поставках этих ракет всё еще поднимается. "Я уже разъяснил, почему это неприемлемо – ничего не меняется", – сказал он.

По словам канцлера, "говорильня" о том, что поставки ракет затягиваются, стала проблемой в Германии. "Очень много людей сидят вечером перед телевизором и надеются, что у канцлера не сдадут нервы", – сказал он, отвечая на повторный вопрос насчёт ракет.

Принятые на вооружение в середине 2000-х крылатые ракеты "Таурус" — самые современные из тех, что стоят на вооружении ВВС Германии. Они могут поражать защищённые наземные цели на дистанции до 500 километров, например, разрушая бункеры.

Ранее в январе в Бундестаге подавляющим большинством голосов было отклонено заявление оппозиционной фракции блока ХДС/ХСС с требованием поставки "Таурус" Украине. Параллельное заявление фракций трёх партий правительственной коалиции о поставках других видов вооружения было, напротив, принято.