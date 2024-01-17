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Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке ракет "Таурус" Украине

Депутаты немецкого парламента Бундестага в среду проголосовали против проекта резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставку крылатых ракет "Таурус" Украине. "За" проголосовали 178 депутатов, "против" — 485.

С предложением предоставить кураине "Таурус" выступала партия ХДС/ХСС, представляющая сейчас парламентскую оппозицию в Бундестаге. Против выступили "Зелёные" и Свободная демократическая партия. При этом представители обеих партий ранее одобряли увеличение военной помощи Украине, в том числе и крылатыми ракетами. Однако предложение ХДС/ХСС они расценили как попытку завоевать тактическое преимущество на внутриполитических дебатах в ФРГ, пишет Der Spiegel.

Кроме того, "Зелёные" критикуют парламентскую коалицию за отказ одобрить заявки Украины на евроатлантическую интеграцию - вступление в Евросоюз и в НАТО.

  • "Таурус" - крылатые ракеты "воздух-земля" с дальнобойностью до 500 километров. Украина запрашивает их у Германии начиная с мая прошлого года. Источники в канцелярии ФРГ сообщали, что немецкие власти не готовы принять решение об их поставках, поскольку опасается, что Украина может применить ракеты для атак на цели на территории России.

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