Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке ракет "Таурус" Украине

Депутаты немецкого парламента Бундестага в среду проголосовали против проекта резолюции, призывающей канцлера Олафа Шольца одобрить поставку крылатых ракет "Таурус" Украине. "За" проголосовали 178 депутатов, "против" — 485.

С предложением предоставить кураине "Таурус" выступала партия ХДС/ХСС, представляющая сейчас парламентскую оппозицию в Бундестаге. Против выступили "Зелёные" и Свободная демократическая партия. При этом представители обеих партий ранее одобряли увеличение военной помощи Украине, в том числе и крылатыми ракетами. Однако предложение ХДС/ХСС они расценили как попытку завоевать тактическое преимущество на внутриполитических дебатах в ФРГ, пишет Der Spiegel.

Кроме того, "Зелёные" критикуют парламентскую коалицию за отказ одобрить заявки Украины на евроатлантическую интеграцию - вступление в Евросоюз и в НАТО.