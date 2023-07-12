Кассетные боеприпасы: долгосрочные угрозы и снарядный голод

12 июля, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, Владимир Зеленский назвал поставку Украине кассетных боеприпасов вопросом справедливости. "Россия постоянно использует кассетные боеприпасы на нашей территории. Она воюет на нашей территории и убивает наших людей", – сказал президент Зеленский, добавив, что кассетные снаряды будут использоваться только в военных целях и только на оккупированных Россией территориях. Решение о передаче боеприпасов этого типа после долгих консультаций администрация президента США Джо Байдена приняла в минувшую пятницу. Байден, назвавший его трудным, отметил, что это является способом пополнить запас снарядов Украины на период, пока страны Запада не увеличат производство обычных боеприпасов.

Решение США передать Украине кассетные боеприпасы раскритиковали правозащитные организации, такие, как Human Rights Watch и Amnesty International, ряд стран, в том числе союзники США по НАТО – Германия, Италия, Испания, Великобритания и другие, а также ООН. В 2008 году была принята международная Конвенция по кассетным боеприпасам, которая запрещает использование, хранение и производство этого вида оружия, ее подписали 113 стран, среди которых нет ни США, ни России, ни Украины. Поводом для конвенции стала большая опасность, которую кассетные боеприпасы несут мирным жителям как в ходе конфликта из-за неизбирательности и широкого радиуса действия этого оружия, так и в долгосрочной перспективе – из-за неразорвавшихся небольших суббоеприпасов. Их доля составляет до 40 процентов от общего числа содержащихся в кассетах зарядов, и они, превращаясь в противопехотные мины, остаются угрозой и через десятки лет после окончания войны. Жертвами таких "бомбочек" часто становятся дети.

Отвечая на эту критику, министр обороны Украины Алексей Резников сформулировал принципы, которыми будут руководствоваться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов. Резников пообещал, что кластерные снаряды не будут использоваться по территории России, не будут применяться в населенных пунктах, Украина будет вести строгий учет территорий, где были использованы кластерные снаряды и после окончания войны они станут зонами приоритетного разминирования.

Радио Свобода вспоминает историю кассетных боеприпасов и рассказывает, какую роль они могут сыграть в украинском контрнаступлении.

Вокзал в Краматорске и оккупированный Изюм

Утром 8 апреля 2022 года сотни людей собрались на перроне вокзала в Краматорске – они ожидали эвакуации на запад Украины, поезд должен был отправиться в 11:50, он стоял у платформы и уже был частично заполнен пассажирами. В 10:28 над вокзалом взорвалась ракета – она разбросала десятки небольших бомб, которые падали отвесно вниз на перрон, железнодорожный состав и автомобильную парковку. Бомбочки взрывались, убивая и калеча людей – всего в ходе этой атаки погибли 61 человек и были ранены не менее 110. Спустя год организация Human Right Watch, работавшая совместно с другими независимыми расследователями, выпустила доклад с доказательствами, что ракета "Точка-У" с кассетной боевой частью была выпущена с территории, находившейся под контролем российской армии.

Удар по вокзалу в Краматорске стал самым чудовищным, но далеко не единственным примером использования кассетного оружия в ходе российского вторжения в Украину. Только за первые 6 месяцев полномасштабной войны кассетные боеприпасы унесли жизни не менее 650 человек – в основном мирных жителей.

Международные организации зафиксировали десятки случаев применения российской армией кассетных боеприпасов, в том числе в населенных пунктах – в Николаеве, Харькове, Угледаре, Буче и других. Во многих случаях для атак использовались реактивные системы залпового огня ("Смерч", "Ураган" и другие), сами по себе являющиеся неизбирательным оружием. Жертвами этих атак, по данным Украины и международных организаций, стали сотни мирных жителей. Россия, тем не менее, настаивает, что не применяет кассетные боеприпасы в ходе вторжения в Украину.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что и ВСУ применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах. В отчете организации рассказано о нескольких таких атаках с марта по сентябрь 2022 года в оккупированном на тот момент российскими войсками Изюме и его окрестностях. Организация собрала данные о 8 предполагаемых мирных жертвах этих обстрелов. В министерстве обороны Украины в ответ на запрос HRW заявили, что ВСУ не обстреливали Изюм и его окрестности кассетными боеприпасами во время российской оккупации.

Несмотря на многочисленные жертвы кассетных боеприпасов в ходе российского вторжения, массовость их применения на войне в Украине на несколько порядков отстоит от того, как этот вид оружия использовался в конфликтах прошлого, – они и стали причиной принятия Конвенции о запрещении кассетных боеприпасов.

От Лаоса до Ливана: почему приняли Конвенцию по кассетным боеприпасам

Кассетные боеприпасы были разработаны еще перед Второй мировой войной. Авиабомбы, похожие на бочки, начиненные небольшими зажигательными зарядами, Советский Союз сбрасывал на финские города в ходе Зимней войны 1939–40 годов, их саркастически прозвали "хлебницами Молотова" из-за бытовавшей тогда легенды: якобы советский нарком иностранных дел заявил, что советские самолеты сбрасывают не бомбы, а продуктовые наборы. В ходе Второй мировой войны кассетные бомбы использовала и немецкая армия, и войска союзников.

Принятая в 2008 году Конвенция по кассетным боеприпасам была главным образом мотивирована опытом использования этого вида оружия в конфликтах второй половины XX – начале XXI века. Наиболее массово кластерные боеприпасы применялись американской армией в ходе Вьетнамской войны. Считается, что территория, сильнее всего пострадавшая от бомбардировок кассетными бомбами и от долгосрочных последствий их использования, – граничащая с Вьетнамом провинция Сиангкхуанг в Лаосе. По существующим оценкам, на Лаос было сброшено в общей сложности 260 миллионов кластерных суббоеприпасов – бомбочек размером с теннисный мяч. Из них 80 миллионов не сработали, превратившись в противопехотные мины и сделав непригодными для обработки 37 процентов пахотных земель в стране. С момента окончания войны во Вьетнаме неразорвавшиеся "бомбочки" убили в Лаосе более 20 тысяч человек, почти половина из которых дети. Ежегодно кассетные суббоеприпасы продолжают убивать и калечить в Лаосе десятки людей – почти все они родились много лет спустя после того, как закончилась война.

Кластерные бомбы с тех пор использовались практически в каждом военном конфликте. В 2006 году в ходе Второй ливанской войны, по данным ООН, Израиль сбросил на территорию южного Ливана до 4 миллионов кластерных суббоеприпасов, четверть из которых не сработали. Группировка "Хезболла" также использовала кассетные снаряды китайского производства, обстреливая города Израиля.

Эти события стали поводом для подготовки и принятия Конвенции по кассетным боеприпасам, которая была подписана в Осло в 2008 году. В конвенции не стали участвовать не только крупнейшие производители и обладатели запасов кассетных боеприпасов – США, Китай и Россия, но и многие страны, находящиеся в состоянии тлеющего пограничного конфликта, например Азербайджан и Армения, Индия и Пакистан, Северная и Южная Корея.

Принятие конвенции не остановило использование кластерных боеприпасов: они применялись в Нагорном Карабахе (обеими сторонами конфликта), в Ливии, в Сирии (силами Башара Асада и, возможно, российской армией), в Йемене (военными Саудовской Аравии), Эфиопии, Южном Судане и, наконец, в Украине.

Процент отказа

Критикуя кассетные боеприпасы, правозащитники называют две основные опасности: неизбирательное применение и долгосрочное минирование территории неразорвавшимися суббоеприпасами, которые могут представлять опасность для мирных жителей на протяжении десятков лет.

Комментируя второй аспект, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Минобороны США проводит обстоятельное тестирование своего арсенала, и те кассетные боеприпасы, которые будут предоставлены ВСУ, показали уровень отказов не выше чем 2,35 процента. Эксперты, с которыми поговорило издание NYT, считают, что этот показатель может быть сильно заниженным.

Известно, что США планируют поставить Украине 155-мм снаряды DPICM (обычные улучшенные боеприпасы двойного назначения) – кассетные снаряды, суббоеприпасы которых могут наносить урон как бронетехнике противника, так и пехоте. В американских арсеналах находятся два варианта снарядов этого типа, M483A1 (производились с середины 1970-х) и М864 (производятся с 1987 года). Снаряд М864 имеет по сравнению с предшественником большую дальность выстрела, меньшее количество суббоеприпасов (72 против 88), но сами суббоеприпасы – такие же, типов M42/M46. Это небольшие, длиной в 8 сантиметров цилиндры весом чуть более 200 грамм с нейлоновыми лентами-стабилизаторами на концах. В отличие от самих снарядов, суббоеприпасы на протяжении последних десятилетий не были улучшены.

В Пентагоне заявили, что снаряды M864, которые будут поставляться Украине, проходили проверку пять раз между 1998 и 2000 годами. Как отмечает NYT, снаряды этого типа тестируются на полигоне Юма в Аризоне – он представляет собой пустынную местность с твердой почвой и практически без растительности. По мнению экспертов, с которыми поговорило издание, – это идеальные условия, в которых суббоеприпасы, настроенные на взрыв от столкновения с твердой поверхностью, имеют наименьший процент отказов. В реальных боевых условиях этот процент намного выше: как отметили авторы статьи NYT, по собственным данным Пентагона, у суббоеприпасов того типа, который используется в снарядах M864, он превышает 14 процентов.

Политики и правозащитные организации ссылаются на проблему неразорвавшихся суббоеприпасов, призывая США не поставлять кассетные снаряды Украине. Но в расследовательской группе Conflict Intelligence Team считают, что даже если реальный уровень отказов американских снарядов M864 выше, чем утверждают в Пентагоне, противопехотные и противотанковые мины, широко используемые обеими сторонами в Украине, являются более существенной проблемой.

"Да, если вы массово применяете кассетные боеприпасы, несработавших боевых элементов будет оставаться много, даже при двухпроцентном отказе. Но мы оцениваем их опасность не выше, чем опасность оставленных на местности противопехотных и противотанковых мин. Кассетные боеприпасы уже использовались в войне в Украине, но новостей о пострадавших от суббоеприпасов мирных жителях было, по нашему впечатлению, намного меньше, чем новостей о пострадавших от мин. Конечно, этого недостаточно, чтобы сделать уверенный вывод, для этого нужно собирать статистику. Но в целом исходя из здравого смысла понятно, что мины, взрывающиеся почти всегда при взаимодействии с ними, представляют б о льшую проблему, чем несработавшие боевые элементы, которые могут как взорваться, так и нет. Недавно харьковский историк военной техники Андрей Тарасенко обнаружил архивные документы, из которых ясно, что в Харьковской области спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны проблема разминирования стояла очень остро – мирные жители постоянно подрывались на минах и снарядах, и решить эту проблему никто не мог. Так что это проблема после войны будет стоять на десятилетия – независимо от того, применяются или нет кассетные боеприпасы", – сказал аналитик CIT в интервью Радио Свобода.

Снарядный голод

Американский президент Джо Байден, комментируя трудное, по его словам, решение о передаче Украине кассетных снарядов, сослался на то, что Украина испытывает дефицит боеприпасов. В интервью CNN Байден заявил, что это решение было принято на переходный период, пока США не смогут увеличить производство 155-мм снарядов других типов. "Эта война определяется боеприпасами. У них [в Украине] они заканчиваются, и у нас их тоже осталось немного", – сказал американский президент.

В начале марта министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина в среднем выстреливает 110 тысяч снарядов стандарта НАТО в месяц, притом что, используя имеющуюся в наличии западную технику, могла бы выстреливать почти 600 тысяч боеприпасов. Резников заявил тогда, что для успешных боевых действий Украине необходимы еще хотя бы 250 тысяч снарядов в месяц. Во время контрнаступления потребности могли только вырасти, уcиливая "снарядный голод" ВСУ, о котором упомянул в начале июля Джо Байден.

На момент начала российского вторжения в Украину в США производилось всего 14 тысяч обычных 155-мм снарядов в месяц. К настоящему моменту Пентагон передал Украине уже более 1,5 миллионов снарядов из своих запасов – актуальных данных о том, сколько именно боеприпасов этого типа осталось на складах США и союзников, Радио Свобода найти не удалось, но, как утверждает Джо Байден, и они близки к истощению.

При этом по состоянию на 2004 год (более свежих данных нет) на складах Минобороны США находилось около 750 тысяч снарядов М864 и более 3 миллионов устаревших снарядов M483A/M483A1. Неизвестное количество кассетных боеприпасов может также находиться на складах американских союзников. По данным NYT, производство новых кассетных боеприпасов прекратилось в США в 1996 году – но и имеющийся арсенал способен хотя бы отчасти решить проблему снарядного голода на ближайшие несколько месяцев. По данным журналиста издания Politico, объявленный в минувшую пятницу очередной пакет военной помощи США Украине включает не менее 100 тысяч кассетных снарядов.

Военная целесообразность

Ряд экспертов считают, что кассетные снаряды могут оказаться особенно эффективными для украинского контрнаступления. Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) упоминает, что на одного убитого солдата противника в ходе войны во Вьетнаме приходилось более 13 стандартных снарядов и всего 1,7 кассетного снаряда. В RUSI также считают, что кассетные боеприпасы будут более эффективными для уничтожения российских военных в оборонительных траншеях и позволят сократить износ артиллерийских стволов.

С другой стороны, запас кассетных боеприпасов создавался не для прорыва эшелонированной обороны, а для атак по массированным скоплениям техники и пехоты в случае советского вторжения в Западную Европу.

"Эти снаряды эффективны против открыто расположенной пехоты и техники: они кумулятивно-осколочные, двойного действия. Суббоеприпасы благодаря ленточным стабилизаторам падают вертикально сверху, и это аналогично сбросу зарядов на бронетехнику с дронов – кстати, ВСУ сбрасывали с дронов противотанковые суббоеприпасы из советских кассетных бомб. От такой атаки до некоторой степени могут защитить установленные на технику сетки или решетки, которые широко применяются обеими сторонами, но не на 100 процентов.

Что касается осколочного действия, суббоеприпас работает как граната, но радиус разлета осколков невелик – так как заряд маленький и легкий. Он эффективен против пехоты в открытой местности, например в атаке, при разгрузке и погрузке персонала. Против даже дерево-земляных укреплений, против блиндажей, дзотов, пехоты, укрывшейся в городских зданиях, эти боеприпасы бесполезны.

При правильном применении эти боеприпасы позволят сэкономить другие боеприпасы, которые можно использовать, например, по окопавшейся пехоте. Чем больше снарядов, тем больше свободы оптимизировать их расход и применение. Пока США и союзники разворачивают новое производство боеприпасов, которое им нужно было начать еще в прошлом году, приходится находить эрзац-решения. Одно из них – кассетные снаряды DPISM", – сказал Радио Свобода аналитик CIT.

"Расчехлить адекватный ответ"

Российские официальные лица практически ежедневно комментируют передачу Украине кассетных боеприпасов. 12 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил , что это "вынуждает Россию принимать контрмеры". Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу пригрозил , что в случае поставок Украине кассетных снарядов Россия также начнет применять их на поле боя. По словам Шойгу, Россия "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов, так как понимает, "какую угрозу они несут для мирного населения". Аналогичную угрозу огласил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который призвал "расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия".

В Conflict Intelligence Team отмечают, что Россия в действительности активно применяла кассетное вооружение в Украине. Более того, его запасы, вероятно, подходят к концу или даже исчерпаны.