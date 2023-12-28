"Катакомбное состояние". Новая мобилизация в Украине

Правительство Украины предлагает новые правила мобилизации в стране. Ожидается, что в течение 2024 года в ряды Вооруженных Сил Украины могут быть поэтапно призваны 400-500 тысяч человек. В середине января предложения Кабинета министров рассмотрят в Верховной раде, где большинство у президентской партии "Слуга народа". Парламентская оппозиция и правозащитники считают, что некоторые пункты законопроекта противоречат Конституции и не могут быть оправданы даже продолжающейся войной России против Украины. Какие нововведения предлагаются для нового этапа мобилизации и какой может быть ответственность за уклонение от нее?

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции сообщил, что во время одной из встреч с командующими армией военные предложили мобилизовать 450–500 тысяч человек. Для этого государству необходимо дополнительно выделить на армию 500 миллиардов гривен (свыше 13 миллиардов долларов), и где найти необходимую сумму, власти пока не знают. Тем не менее, 25 декабря Кабинет министров Украины направил в Верховную раду два законопроекта. Первый №10378 – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы". Второй №10379 – "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за военные правонарушения".

Какие предложения содержит законопроект о мобилизации и военной службе?

Снизить с 27 до 25 лет нижнюю планку возраста призыва по мобилизации

Исключить срочную военную службу как вид военной службы

Всех военнослужащих срочной военной службы уволить в запас. Вместо этого для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет ввести базовую военную службу, а также включить базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев в учебных заведениях

Все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе проживающие за границей, должны встать на воинский учет (по данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, численность мужчин в возрасте от 18 до 60 лет составляла не менее 11 миллионов, – прим. РС). Женщины встают на воинский учет, если у них есть военное или медицинское образование.

На каждого призывника, военнообязанного и резервиста составляется военно-учетный документ в электронной форме. Повестка о вызове в ТЦК [Tерриториальный центр комплектования] может быть направлена через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Повестку также могут вручить лично в помещении ТЦК либо по месту жительства, по месту работы, а также в общественных местах. Среди уважительных причин, по которым гражданин может не прийти в ТЦК в срок, определенный в повестке, значатся: препятствия стихийного характера, болезнь гражданина или смерть близкого родственника.

Отсрочки для людей с инвалидностью III группы теперь не будет. Право на отсрочку имею лишь инвалиды I или II группы и действующие депутаты Верховной рады Украины. Кроме того, не подлежат призыву по мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, служившие во время военного положения и уволенные в запас, а также освобожденные из плена. В то же время чиновники, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры лишаются права на отсрочку.

Военно-врачебные комиссии [ВВК] будут определять только годность или негодность к военной службе. ВВК больше не будут признавать призывников "ограниченно годными".

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву во время мобилизации, в период действия военного положения могут быть уволены с военной службы по нескольким основаниям, в частности, при достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или в связи с истечением срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Представительства Украины за рубежом будут оказывать консульские услуги, в том числе оформлять украинский или заграничный паспорта, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учетных документов.

Если военнообязанные и резервисты не исполнили требования закона, их будут вносить в Единый реестр должников и применять к ним ограничения. Среди таких мер запрет на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав и управление автомобилем, отказ в кредитах и займах, а также льготах и услугах от государства.

Новые штрафы и новый повод оказаться за решеткой

Вместе с законопроектом о новых правилах мобилизации украинское правительство внесло в Раду и законопроект об ужесточении наказаний за нарушение правил воинского учета, призыва и мобилизации.

Уголовное наказание за уклонение от мобилизации сейчас предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы. Если примут новый закон, то тюрьма на такой же срок будет грозить и тем, кто откажется проходить военно-врачебную комиссию.

За нарушение правил воинского учета, в частности, за уклонение от постановки на учет предлагается увеличить штраф с 8500 до 17 000 гривен (с 226 до 453 долларов США). Сейчас сумма штрафа составляет от 3400 до 5100 гривен (от 91 до 136 долларов).

Предлагается также штрафовать граждан на сумму от 34 000 до 51 000 гривен (от 910 до 1360 долларов) за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе и мобилизации, в частности, за уклонение от призыва во время военного положения.

Законопроект о мобилизации – ответ на планы Кремля?

26 декабря на специальном брифинге главком ВСУ Валерий Залужный отказался ответить на вопрос, действительно ли речь идет о необходимости мобилизовать 400-500 тысяч человек, как ранее сказал президент Зеленский. При этом генерал отметил, что точная цифра не должна обсуждаться публично, мобилизация планируется постепенно в течение 2024 года в определенные периоды. По словам Залужного, главная причина обновления правил мобилизации – пополнение численности существующих подразделений, формирование новых и перспектива демобилизации в 2025-м для военных, находящихся на войне с первых дней российского полномасштабного вторжения.

В Киеве не сомневаются, что после предстоящих в марте будущего года президентских выборов в России ее власти объявят об очередной волне мобилизации. По оценкам украинской разведки, Кремль может отправить на войну в Украину еще не менее 400 тысяч человек. Валерий Залужный называет предлагаемый правительством законопроект "частичной реакцией" на ожидаемые действия Москвы.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что предусмотренное в законопроекте ограничение сроков службы в 36 месяцев – компромисс с правительством при условии, что не будет обострения на фронте и что военных на передовой будет кем заменить. При этом Залужный выступил против принятия закона о проведении ротации на фронте, например, каждые полгода, так как для этого необходимо в том числе увеличить боекомплект военных примерно в два раза.

Соответствие Конституции и экономические риски

Предложенный правительством законопроект о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции Украины, заявил 27 декабря уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона. Речь идёт о ряде ограничений по отношению к уклонистам: запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств. "Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – заявил Лубинец. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека, несмотря на военное положение, Украина не может дойти до такого состояния, когда в стране не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку.

Законопроект об усилении мобилизации может нести экономические риски для страны, написал в фейсбуке украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Стратегический риск – это "распараллелизация" общества и государства. Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, которые соединяют его с государственными институтами. Переход части общества в оппозицию к государственным институтам – это огромный риск во время войны", – отмечает эксперт. По мнению Куща, принятие законопроекта о новых правилах мобилизации в нынешней редакции приведет к следующим последствиям: граждане начнут массово снимать наличные с карт, счетов, депозитов, что приведет к мощному оттоку средств населения из банков. Кроме того, граждане могут увольняться с работы и устраиваться на нее нелегально, что приведет к потере государством значительной части налогов.

О том, что новые инициативы власти по мобилизации могут привести к плачевным результатам для экономики, говорит и украинский экономист Борис Кушнирук:

– Положения касательно блокирования банковских счетов, движимого и недвижимого имущества уклонистов – крайне некорректны. Последствия [для экономики] могут быть самыми негативными. Обнародованный законопроект – яркий пример непрофессионализма власти. По Конституции Украины блокировать, арестовывать, закрывать банковские счета возможно только по решению суда, а не по решению военных. Готовы ли власти проводить сотни тысяч судебных процессов касательно счетов и имущества уклонистов? Для меня очевидно, что многие положения правительственного законопроекта сомнительны с точки зрения их реализации и соответствия Основному закону. И не случится ли так, что новая волна мобилизации приведет к закрытию многих предприятий, деятельность которых важна для национальной экономики? Законопроект о мобилизации должен был внести в Раду не Кабинет министров, а президент Украины – это его поле ответственности. Но глава государства этого не сделал, опасаясь, очевидно, реакции общества и ответственности. Убежден, что в нынешнем виде законопроект не может быть принят. Он требует существенных правок, поскольку, как я уже сказал, не отвечает нормам Конституции Украины. Еще один аспект. Сотни тысяч граждан Украины живут за границей. Некоторые из них получили второе гражданство. По этому законопроекту Украина может забирать у них имущество. Многие из таких людей выехали из Украины еще до войны – 5-7 и более лет назад. Украина может навсегда потерять для себя этих людей. Это очень непопулярные вещи с точки зрения обывателя. Понятно, что никто не хочет идти на войну, рискуя погибнуть или получить увечья. Но норма об обязанности граждан защищать свою страну должна быть крайне корректно выписана в правовом, демократическом государстве, если это не тоталитарное государство, как Россия, где мобилизованных бросают без ограничений [на штурмы позиций], как пушечное мясо. Разрабатывая такой законопроект, необходимо думать прежде всего о том, каким сделать соотношение кнута и пряника, чтобы это не наносило разрушительных ударов по экономике, – убежден Борис Кушнирук.

Когда новые правила мобилизации могут вступить в силу?

Ожидается, что после утверждения профильным парламентским комитетом законопроекты о мобилизации и прохождении военной службы, а также об усилении ответственности за военные правонарушения депутаты Верховной рады Украины рассмотрят в первом чтении с 10 по 14 января 2024 года. К окончательному второму чтению документов, ориентировочно через 2-4 недели, в них могут быть внесены существенные правки.

Среди самых спорных нововведений правозащитники и депутаты называют ограничения прав уклонистов, электронные повестки и мобилизацию лиц с инвалидностью III группы.

Парламентская оппозиция считает ряд предложений власти относительно новых правил мобилизации антиконституционными и такими, которые не могут быть оправданы войной.

"Некоторые нормы правительственного законопроекта открывают пространство для злоупотреблений со стороны территориальных центров комплектования, поскольку по их решению к военнослужащим будет применен ряд ограничений, которые могут превратить жизнь украинских мужчин в ад. Инициативы власти усиливают не мобилизацию, а тоталитарный подход к формированию наших резервов", написала в своем телеграм-канале депутат оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Судя по комментариям в соцсетях, против законопроекта Кабмина в нынешней редакции выступают и многие представители парламентской фракции "Слуга народа", однако член оборонного комитета Верховной рады Соломия Бобровская (оппозиционная фракция "Голос"), которую цитирует журнал Forbes Ukraine, не исключает, что депутатов из президентской партии все же попытаются убедить поддержать предложенные документы в их первоначальном виде с минимальными правками.

После одобрения во втором чтении оба закона отправят на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому и в случае подписания они вступят в силу через месяц. Таким образом, новые правила мобилизации могут начать действовать не раньше весны.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, отвечая 27 декабря в рамках проекта Forbes "Business Breakfast" на вопрос о том, есть ли у Украины необходимые деньги для новой волны мобилизации, отметил: "Я бы дал возможность Генеральному штабу ВСУ вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решения, как они видят оптимизацию расходов… Потому что я уже несколько раз говорил, что наш внутренний потенциал для финансирования военных потребностей исчерпан, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не выйдет". По словам Марченко, Минфин ожидает информацию относительно масштабов мобилизации, сроков и необходимых расходов.