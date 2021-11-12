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Катар согласился представлять интересы США в Афганистане

Энтони Блинкен

Вашингтон и Доха подпиcывают соглашение о создании посольством Катара в Афганистане секции интересов США, чтобы предоставлять ряд консульских услуг и следить за состоянием американских дипломатических объектов в стране.

Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее в пятницу о такой договорённости сообщило агентство Reuters, сославшись на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Агентство отмечало, что соглашение может означать возможность прямого взаимодействия между Вашингтоном и Кабулом после возвращения к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" и бегства из страны членов признанного ООН правительства.

"В качестве покровительствующей силы Катар будет содействовать Соединённым Штатам в предоставлении ограниченных консульских услуг нашим гражданам и в защите американских интересов в Афганистане", - заявил агентству на условиях анонимности сотрудник Госдепартамента.

Одновременно, по словам источника, американская сторона наряду с другими продолжит контакты с представителями талибов через их политический офис в столице Катара.

В настоящий момент переговоры с "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация) затруднены тем, что США и многие другие страны не признают созданное талибами правительство. На Западе беспокойство вызывают, в частности, сведения о возобновившихся в Афганистане при талибах грубых нарушениях прав женщин и меньшинств, и их отходе от обещаний политической и этнической инклюзивности.

12 ноября также сообщалось о соглашение с Катаром по временному размещению в этой стране до 8 тысяч афганцев, чьё пребывание на родине расценивается как небезопасное, и которые ранее обратились за специальными иммиграционными визами.

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