ООН: афганцам грозит "ад на земле" с приближением зимы

На смену тёплой осени в Афганистане приходят резкие холода. Некоторые районы страны сообщают о засухе, что увеличивает вероятность продовольственной катастрофы, – предупреждают эксперты ООН в интервью BBC.

"Девяносто пять процентов афганцев не могут добыть себе еды, а мы просто наблюдаем как все они идут навстречу голодной смерти, – отметил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли после поездки в Кабул 7 ноября. – Следующие шесть месяцев в Афганистане будет ад на Земле".

Эксперты ВПП уже не первый месяц призывают международное сообщество возобновить помощь афганцем. До захвата власти талибами, в страну поставлялись лекарства и продукты. Но вместе с падением старого режима исчезла и поддержка.

Западные страны не хотят ассоциировать себя с движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), который запрещает девочкам получать образование и восстанавливает жесткое наказания за нарушения шариата, пишет BBC.

В провинции Вардак, в 50 км от Кабула, толпа из нескольких сотен человек выстроилась в очередь в надежде получить муку. Это остатки от помощи, которую предоставила Всемирная продовольственная программа ООН.

"На улице почти зима, – говорит пожилой афганец в очереди. – Я не знаю, как мне её пережить, если будет не из чего печь хлеб".

В городе Бамиан в центральной части Афганистана вдова Фатема, которая живёт одна с семью детьми в возрасте от 3 до шестнадцати лет, тоже не знает, где достать еду. Её муж умер от рака. Раньше Фатема полола землю для соседа-фермера. Но засуха не оставила ей возможности заработать денег.

"Я напугана, мне нечем кормить детей, – говорит Фатима. – Скоро мне придется попрошайничать".

Некоторые афганцы продавали своих дочерей, чтобы получить денег. Фатема от этой идеи отказалась.

Дэвид Бисли призывает международное сообщество не дать невинным людям погибнуть: "Мы позволяем маленьким детям умирать от голода. Это позор. Нам должно быть всё равно, где эти дети находятся".

В августе 2021 года, после вывода интернациональных войск из Афганистана, власть в стране захватили боевики "Талибана". Они запретили женщинам получать образования и возобновили публичные казни, в том числе отсечение конечностей за воровство. Режим талибов официально не признало ни одно из государств мира.

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