Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле

Матч между Португалией и Уругваем на чемпионате мира в Катаре 28 ноября прервал выбежавший на поле болельщик. В руках у него был радужный флаг - символ поддержки ЛГБТ-сообщества. На футболке спереди была надпись "Спасите Украину!", а на спине - "Уважайте иранских женщин". Активист был задержан охраной.

Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.

Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.