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Матч на ЧМ в Катаре прервал протестующий, выбежавший на поле

Матч между Португалией и Уругваем на чемпионате мира в Катаре 28 ноября прервал выбежавший на поле болельщик. В руках у него был радужный флаг - символ поддержки ЛГБТ-сообщества. На футболке спереди была надпись "Спасите Украину!", а на спине - "Уважайте иранских женщин". Активист был задержан охраной.

Болельщик выбежал на поле на 81-й минуте матча. Счёт на этот момент был 1:0 в пользу португальской сборной. Позже игра была возобновлена, Португалия победила 2:0.

Матч судил иранский арбитр, передаёт The Atletic.

  • Катар запретил на чемпионате любую символику в поддержку ЛГБТ+ — сообщества. Это сочли неприемлемым многие футболисты европейских сборных, которые собирались надеть на матчи нарукавные повязки с надписью One Love ("Одна любовь"), чтобы поддержать равенство всех людей в спорте. Однако ФИФА заявила, что такие повязки будут считаться неуважением к принимающей стране, и на команды будут наложены санкции. Футболисты подчинились решению ФИФА, отметив, что были бы готовы платить штрафы за нарушение правил, но не могут рисковать предупреждениями и возможными удалениями игроков с поля.
  • В Иране третий месяц проходят массовые протесты, начавшиеся после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, боровшейся за права женщин. Она умерла в сентябре после предположительного избиения в полиции нравов, задержавшей её за распущенный хиджаб. Иранцы вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны. Демонстрации жестоко подавляются полицией, от рук правоохранителей погибло уже более 300 человек.
  • Футбольная сборная Ирана перед своим первым матчем с командой Англии отказалась петь национальный гимн в знак солидарности с протестующими. Болельщики встретили поступок команды аплодисментами.
  • Вооружённое вторжение России в Украину началось 24 февраля. Его жертвами стали десятки, если не сотни, тысяч людей - как военнослужащих, так и мирных жителей. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в более спокойных областях страны или в других государствах. Большинство стран мира и ООН безоговорочно осуждают российскую агрессию.

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